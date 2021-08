Horoskop na středu 18. srpna: Dnes nedělejte unáhlená rozhodnutí

Beran

Máte problémy s důvěrou? Dnes se vám někdo z vašich nejbližších svěří s velkým tajemstvím. Důvěra, jež do vás dotyčný vloží, vás opravdu potěší. Pokud budete opatrní s tím, komu se svěřujete, nemáte se čeho bát. Inspirujte se a důvěřujte svým blízkým.

Býk

Poslední dobou jste vážně ve formě! Daří se vám vše, na co sáhnete. Pokud si již dlouho plánujete rozjet důležitý projekt, neváhejte a konečně se do toho pusťte. Štěstí stojí při vás a váš instinkt je neomylný. Věřte ve svoje schopnosti, dokážete to.

Blíženci

Máte trable s láskou a vztahy? Pokud si už opravdu nevíte rady, svěřte se svým nejbližším přátelům a požádejte je o pomoc. Jistě vás ve všem podpoří, neřiďte se však pouze jejich radami. Láska se často rozumem řešit nedá, poslouchejte své srdce.

Rak

Jste v dlouhodobém svazku? Pokud všechno klape tak, jak má, nedělejte unáhlená rozhodnutí. To, že se z vašeho vztahu vytratila původní vášeň, je normální součástí soužití. Snažte se ji společně obnovit a nehledejte uspokojení na jiných frontách.

Lev

Jak se říká, opakování je matka moudrosti. Využijte každé příležitosti ke vzdělávání a obohaťte tak sebe i své okolí. Uvidíte, že se vám nově nabyté znalosti budou hodit a že to rozšíří vaše obzory. Nemarněte drahocenný čas a využijte svůj potenciál.

Panna

Čeká vás dnes opravdu důležitá schůzka? Pokud jste z toho nervózní, snažte se na to nemyslet a odreagujte se třeba sportem. Nemá cenu se předem stresovat. Pokud se uvolníte a budete působit sebejistě, všechno se obrátí ve váš prospěch. Nenervujte se.

Váhy

Dnes se už po několikáté přesvědčíte, jak skvělého partnera máte. Každý z nás má někdy pochybnosti a nikdo není dokonalý, je však důležité, abyste si srovnali svoje priority. Uvědomte si, čím vším pro vás váš protějšek je. Ještě jste na pochybách?

Štír

Dnešní den pro vás bude velice úspěšný na všech frontách. Nebojte se v zaměstnání ozvat, pokud si pevně stojíte za svými názory. Uvidíte, že si s nadřízeným padnete do noty a že si rozhodně budete mít co říct. Štěstěna je dnes prostě na vaší straně.

Střelec

Zdá se, že po vás někdo zatoužil. Jste atraktivní, inteligentní a úspěšní, díky čemuž o partnery rozhodně nouzi nemáte. Velice dobře si to však uvědomujete, podle čehož se také chováte. Snažte se být trochu přístupnější a pusťte si lidi blíže k tělu.

Kozoroh

Prázdniny a dovolená vám pěkně rozházely váš pracovní program. Snažte se dnes stihnout všechny resty a zpříjemněte si tak zbytek týdne v zaměstnání. Máte poslední dobou práce nad hlavu. Co vás však nezabije, to vás posílí. Berte to jako zkoušku.

Vodnář

Jste pečliví a trpěliví. Možná vám občas něco trvá o trochu déle, výsledek za to však vždy stojí. Dnes se konečně dočkáte docenění vaší tvrdé práce. Chopte se příležitosti a neváhejte přijmout novou pracovní nabídku. Nebojte se změny, prospěje vám.

Ryby

Trápíte se kvůli lásce? Pokud nemůžete přestat myslet na osobu, jež neopětuje vaše city, snažte se odreagovat nějakou aktivitou. Nemá cenu trápit se kvůli lásce. I když je to těžké, nejlépe uděláte, když konečně zapomenete. Hledejte podporu u přátel.