Horoskop na středu 2. června: Změňte svůj život! Nemáte co ztratit

Venuše se dnes přesouvá do Raka a nabízí nový pohled na věci. Jste magnet pro opačné pohlaví a moc dobře si to uvědomujete. Seberte marsovskou odvahu a dejte najevo své city! Měli byste přebrat iniciativu a změnit svůj život.

Beran

Venuše se dnes přesouvá do Raka a nabízí nový pohled na věci. V práci dnes potkáte nového kolegu. Pokud budete trpěliví a nahlédnete pod povrch, potkáte v něm spřízněnou duši. Naučte se proto docenit věci, které na první pohled nejsou vidět.

Býk

Dnes vás čeká příjemné překvapení. Telefonát od dávného přítele vás bezpochyby nenechá chladnými. Přeberte iniciativu a sjednejte si schůzku. Zajděte si s přítelem na skleničku a poslechněte si novinky z jeho života. Užijete si příjemné odpoledne.

Blíženci

Někdy nám nezbude nic jiného, než spoléhat pouze sami na sebe. Vlivem retrográdního Saturnu i Merkuru vás dnes v zaměstnání čeká náročný den. Připravte se na to, zatněte zuby a překonejte se! Berte to jako zkoušku - co vás nezabije, to vás posílí!

Rak

Jste atraktivní, inteligentní a v kombinaci s vaším charisma vás to dělá neodolatelným. Jste magnet pro opačné pohlaví a moc dobře si to uvědomujete. Je dobře, že víte o svých přednostech, neměli byste toho ale příliš zneužívat. Skromnost nás šlechtí.

MĚSÍČNÍ TAROT NA ČERVEN!

Zajímá vás, na co se můžete v červnu těšit? Zjistěte to již nyní s vaším měsíčním tarotem!

Lev

Nevíte si rady? Rozhodnutí nikdy nejsou lehká. Dnes vás čeká další výzva, a to v podobě nabídky k dlouhodobé investici. Dobře si promyslete všechna pro i proti. Pokud si dáte na čas a trochu zariskujete, nebudete litovat. Štěstí je na vaší straně.

Panna

Práce je pro vás momentální prioritou a vy děláte, co můžete, jen abyste dosáhli svých cílů. Nebuďte však zklamaní, pokud nepůjde vše podle vašich plánů a představ. Mohlo by vás to zavést novým směrem. Naučte se nepříjemné obrátit ve vlastní výhodu.

Váhy

Jste nervózní z dnešního rozhodnutí? Snažte si vyčistit hlavu a uvolnit se. Dnes vás čeká výjimečný den a stresovat se vám rozhodně nepomůže. Raději se odreagujte sportem či jinou aktivitou a přijděte tak na jiné myšlenky. Nechte věcem volný průběh.

Štír

Pokud vám leze na nervy nepříjemná pozornost určité osoby, nejlepší bude, pokud si o tom na rovinu promluvíte. Je to sice nepříjemné, ale to, že se mu budete vyhýbat, vám dlouhodobě nepomůže. Seberte marsovskou odvahu a dejte to najevo!

TAROT ROZHODNUTÍ

Nechte tarotové karty, aby vám pomohly rozhodnout se. Ponořte se do zkušeností našich předků a vytáhněte si své 3 karty!

Střelec

Opět jste se pohádali s partnerem? Pokud vás již nebaví žabomyší spory, počkejte si na vhodnou chvíli a promluvte si se svou milovanou polovičkou. Snažte se vyhnout dalším dohadům. Nemá cenu přít se o to, kdo má pravdu. Najděte společný kompromis.

Kozoroh

Poslední dobou jste zavaleni prací a máte pocit, že nátlak svého okolí již dlouho nevydržíte. Proto vás dnes jistě nepotěší, až budete muset zůstat v práci přesčas. Připravte se na to a dopředu počítejte s delší pracovní dobou. Překonejte sami sebe.

Vodnář

Máte plné zuby práce? Vezměte si pár dní volna a odpočiňte si. Léto se kvapem blíží, využijte proto volného času a naplánujte si s partnerem letní dovolenou. Uvidíte, že pokud budete odpočatí a natěšení na prázdniny, práce vám hned půjde lépe od ruky.

Ryby

Jste už dlouho sami? Pokud vás to nebaví a cítíte se osamělí, přeberte iniciativu a změňte svůj život. Nemá cenu pasivně čekat na Venuši a na to, až se objeví princ na bílém koni. Pokud vám tedy někdo padl do oka, seberte odvahu a oslovte jej! Nemáte co ztratit.