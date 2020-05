Horoskop na středu 20. května: Odpočinek je fajn, lenost už ale ne

Beran

Dnešek pro vás bude, milí Berani, jako za odměnu. Bude se vám dařit ve všech možných sférách, a proto neváhejte a pusťte se i do aktivit, na které jste si zatím netroufali. Postavení planet je v tento den pro vaše znamení obzvláště příznivé.

Býk

Výkonní Býci začnou patrně pociťovat jistou únavu či dokonce vyčerpání. Tělo vám dá, milí Býci, jasně najevo, že je čas trochu zvolnit. Patrně se ozvou i nějaké zdravotní problémy, ale neděste se, nejde o nic vážného a trocha odpočinku to spraví.

Blíženci

Milí Blíženci, dnes budete oplývat skvělými nápady a budete okouzlovat nejen vtipem, ale i svojí originalitou a jedinečností. Bude vás všude plno. Využijte vaší dnešní dobré nálady a udělejte radost nejen sobě, ale i ostatním. Je na to ten správný čas.

Rak

Ač sportujete a trápíte se různými četnými dietami, kila ne a ne dolů. Na netaktní poznámky ostatních se vykašlete a naučte se mít rádi sami sebe takové, jací jste. Zdravé sebevědomí je na místě, ačkoli máte nějaké to kilo na víc. Tak se zbytečně netrapte.





Lev

Přiznejme si to na rovinu – poslední dobou jste zpohodlněli. Přemohla vás letargie, ba dokonce i lenost. Dílem za to mohou okolní vlivy, ale dílem je to i o vás. Sladké nicnedělání je možná fajn, ale vaše okolí to nebude tolerovat do nekonečna.

Panna

U Panen žijících v manželství nebo dlouhodobých svazcích přijde řeč na dávnou nevěru. Zřejmě byla oboustranná, a proto jsou výčitky trochu zbytečné. Nechte minulost radši spát a radujte se z přítomnosti. Vždyť je vám s vaším protějškem přece dobře.

Váhy

Je dobře, že se věnujete svým přátelům a známým, ale zkuste tyto známosti trochu profiltrovat a věnovat svůj čas jen těm, kteří za to stojí a budou tu pro vás, až je budete potřebovat. Opravdové přátele obvykle člověk spočítá na prstech jedné ruky.

Štír

Nalijme si čistého vína – monogamie pro vás patrně není to pravé. Zadaní Štíři zkrátka dostanou chuť na zálety. Nenechte se ale zlákat vidinami milostných požitků a avantýr. Cena, kterou byste zaplatili za chvíli rozkoše, by byla příliš vysoká.

Střelec

Jste cestovatel v pravém slova smyslu. Poznávání nových krajů a zvyklostí vás velmi láká. Po cestování se vám už začíná stýskat, ale ačkoli jste každou chvíli v jiné zemi či na jiném kontinentě, velmi dobře víte, kde je váš domov a kdo ho tvoří.

Kozoroh

Věrnost nikdy nebyla vaší silnou stránkou, ve vztazích jste dost nestálí a často zažíváte pocity nudy. Přesto jste ale velmi citově založení a ve skrytu duše toužíte po pravé lásce. Partnera proto vybírejte pečlivě, ale dejte si pozor, abyste nepřebrali.

Vodnář

Vaše okolí vás má patrně za trochu chladné a rezervované osobnosti, které si vždy drží odstup. Ale vy dobře víte, že je to jen vaše ochranná maska. Vnitřní oheň, který ve vás dříme, zanedlouho vzplane. Dejte ale pozor, aby nespálil vše okolo.

Ryby

Pro umělecky založené Ryby nastává ta pravá chvíle pro vlastní tvorbu. Políbí vás totiž múza, ať už malujete obrazy, píšete básně nebo povídky, či se věnujete různým ručním pracem. Dneska vám tvoření půjde hladce a bude vás obzvláště bavit.