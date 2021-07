Horoskop na středu 21. července: Přišel čas na změnu! Jděte do toho

Pokud chcete opravdu vidět změnu, buďte těmi, co ji iniciují. Nemá smysl neustále mluvit o svých plánech a velkých věcech, pokud je nikdy nezrealizujete. Pusťte se do toho!

Beran

Dnes se vám naskytne jedinečná nabídka na rodinnou dovolenou. Přestože si rádi všechno předem plánujete, buďte pro jednou spontánní a využijte této šance. Uvidíte, že pokud tak uděláte, nebudete litovat. Lepší cenu a destinaci jen těžko najdete.

Býk

Nemáte rádi závazky? Pokud máte problémy být za něco zodpovědní, raději tak opravdu nedělejte. Slibujte jen to, co můžete reálně splnit a nezklamte tak důvěru ostatních. Pokud se však už k něčemu zavážete, opravdu to splňte. Sami se dobře znáte.

Blíženci

Procházíte si partnerskou krizí? Pokud už nevíte kudy kam, požádejte o radu své blízké přátele. Nechte si poradit od těch, kterým všechno klape podle představ. Nebojte se svěřit svým nejbližším vaše nejtajnější pochyby. Můžete se na ně spolehnout.

Rak

Setkali jste se s konkurencí v lásce? Pokud někdo neodbytně usiluje o váš milovaný protějšek, nenechte nic náhodě. Ukažte svému partnerovi, co všechno pro vás znamená, a nedejte šanci nikomu jinému. Projevte ale i svoji důvěru. Nic se nemá přehánět.

Lev

Jste po dlouhé době opět ve vztahu? Pokud všechno klape podle vašich představ a zdá se, že by to konečně mohlo být to pravé, nic nehroťte a nechte vztahu přirozený vývoj. Nemá cenu se přetvařovat a hrát si na něco, co nejste. Vyložte karty na stůl.

Panna

Nenechte se zneužívat. Pokud již delší dobu máte pocit ukřivděnosti, nebojte se to dát patřičně najevo. Jste sice od přírody velice klidní lidé a neradi se pouštíte do konfliktu, jak se však říká, nesmíte na sobě nechat dříví štípat. Buďte asertivní.

Váhy

Vaší velikou výhodou je, že věci berete s nadhledem. Nestresujete se ani tím, co by jiné přivádělo k šílenství. Pokud se vám dneska něco nepovede, snažte se to i pro tentokrát brát s rezervou. Ušetříte si tak spoustu zbytečných starostí i energie.

Štír

Dostali jste jedinečnou možnost dále se vzdělávat? Ať už se jedná o školení v zaměstnání či pokračování ve studiu vysoké školy, neváhejte této příležitosti plně využít. To, co se naučíte, vám nikdo nevezme. Budete vzdělanější a s větším přehledem.

Střelec

Nemůžete se na to už dále koukat? Se soucitem nic nesvedete, musíte jednat. Pokud chcete opravdu vidět změnu, buďte těmi, co ji iniciují. Nemá smysl neustále mluvit o svých plánech a velkých věcech, pokud je nikdy nezrealizujete. Pusťte se do toho.

Kozoroh

Začíná na vás doléhat finanční krize? Nemarněte čas tím, že si budete stěžovat, a konejte. I když se vám značně zúžili vaše finanční úspory, neznamená to, že je zle. Stačí si jen projít rozpočet a najít mezery. Naučte se šetřit na správných místech.

Vodnář

Nemůžete se rozhodnout? Pokud jste pečlivě zvážili všechna pro i proti, a stále se nemůžete rozhoupat, nezbývá vám nic jiného než se řídit instinktem. Ve věcech lásky se často rozumem rozhodovat nedá. Poslouchejte proto své srdce a nebudete litovat.

Ryby

Již dlouho jste čekali na podobnou příležitost? Dnes v zaměstnání dostanete šanci dokázat, že si povýšení opravdu zasloužíte. Snažte se, jak nejlépe můžete, a nepromarněte jedinečnou možnost. Vaše kariéra může nabrat směr, který jste vždycky chtěli.