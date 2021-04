Horoskop na středu 21. dubna: Nepřízeň osudu řešte s humorem

Nebojte se řešit nepřízeň přicházející od Marsu v Raku s humorem. Ale dbejte na varování Jupitera ve Vodnáři a hlídejte, jestli vaše firma nejedná proti etice. Mohlo by se vás to dotknout.

Beran

Pro dnešek se stanete doslova živým obrazem vášnivé romantiky a před okolím budete zářit jako hvězda skoro z jiné galaxie. Podobné vyzařování si navíc zachováte i v zaměstnání, tady však místo vášně budete budit spíše zájem pro své osobní fluidum.

Býk

V oblasti obchodních partnerů zkuste upřednostnit dodavatele bio nebo alespoň ekologických produktů z okolí. Podpoříte místní organizace, charitativní a ekologické projekty. Do budoucna tak uděláte své firmě jméno, na které bude moci být hrdí.

Blíženci

Nemáte rádi, pokud se na vás někdo dívá chladně, a pokud je to právě ten důležitý, klidně nebudete váhat ztropit scénu. A to i na veřejnosti. Přesto však myslete na to, že křikem nic nevyřešíte a zbytečně si ničíte nervy a přivádíte ostatní do rozpaků.

Rak

Jupiter ve Vodnáři varuje - pokud jedná proti etice vaše firma, pak často ulpí stín i na pověsti jednotlivce, který s ní spolupracoval. Snažte se proto jako firma vyvarovat levot a podporovat především různé ekologické a bio aktivity, stejně jako charitativní projekty.

MĚSÍČNÍ HOROSKOP NA KVĚTEN!

Zajímá vás, na co se můžete v měsíci LÁSKY těšit? Zjistěte to s předstihem již nyní!

Lev

Vymyslete nějaké věrnostní programy pro zákazníky nebo se více zapojte do charitativních akcí. Nevěnujte se ale jenom práci. Vaše soukromí si také žádá vaši péči. Tak se mu věnujte stejně pečlivě a hned to bude mnohem lepší. Uvidíte to na náladě.

Panna

Budete se potýkat s pracovními problémy, způsobeno je to z nezaujatého pohledu především špatnou organizační strukturou, případně špatným personálním rozložením sil. Zkuste dát některým odpovědným osobám více pravomocí a bude. Doma naopak vše klape.

Váhy

Budete dnes muset řešit různé stížnosti s vašimi zaměstnanci nebo kolegy. V praxi se totiž často stane, že danou osobu je velmi těžké sehnat, protože má na starosti velké územní úseky, případně je velmi neochotná, a to je třeba změnit co nejdříve.

Štír

Podaří se vám octnout se na koberečku před šéfem, vaší chybou nebylo dosaženo nějakého cíle a projevem může být například důtka. Dejte si pozor, abyste příště předešli tomu, aby nebyly další situace, kdy nebyly předány podklady včas a řádně.

APLIKACE ZDARMA: RUNY LÁSKY

Prověřte si váš vztah s partnerem! Bude váš vztah plný vášně nebo hádek? Potkáte novou lásku?

Střelec

Dávejte si pozor na svůj komunikační projev. Pokud vám partneři nerozumí, týká se to pauz, které vám v projevu chybí, nejčastěji se jedná o pauzy psychologické a pauzy na doznění myšlenky. A dejte pozor také na charakteristické brblání pod vousy.

Kozoroh

Emočně se můžete vyčerpat při vybavování si několika dalších zážitků, kdy vám váš protějšek nerozuměl a vlastně ani nechtěl. Cosi si budete muset vyříkat z očí do očí, pak se objeví v dohledu ono pověstné světýlko, které vás jako maják povede.

Vodnář

Pokud vám vaše drahá polovička nachystá dnes snídani a bude celkově roztomilá, můžete odvodit snahu si vás rozmazlovat. Váš vztah je dlouhodobě založen zejména na zážitcích, prožívání a emocích. Zkuste si dnes ale promluvit racionálně o plánech.

Ryby

Nebojte se dnes řešit určitou nepřízeň přicházející od Marsu v Raku s humorem. Rodině se to zase v hlavě rozleží a vy byste se zbytečně trápili. Navíc v práci se vám daří velmi dobře, tak si zde alespoň vylepšíte svoje sebevědomí a bude za čas líp i doma.