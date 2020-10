Horoskop na středu 21. října: Dostanete pochvalu

Beran

Rodinné záležitosti vás vytíží natolik, že nebudete mít čas na svoji práci tak, jak byste potřebovali. Navíc si vaši pozornost bude nárokovat i vaše drahá polovička, takže dnes uděláte nejlépe, pokud si vezmete rovnou volno a vše v pohodě zvládnete.

Býk

Budete mít poměrně nabitý den, v práci se bude dařit jet ve vaší nastolené krasojízdě, do soukromí vám vstoupí nějaká nová známost, které se povede vás příkladně lapit do svých spárů, a na domácí půdě nakonec také zabodujete, i když to bude těžké.

Blíženci

Nehádejte se dnes se všemi jenom proto, že máte špatnou náladu. Existují mnohem lepší způsoby, jak si ji zlepšit a bez následných potíží. Můžete si třeba koupit nějakou dobrou čokoládu nebo vyrazit někam na výlet, kde to máte rádi a odpočinete si.

Rak

V zaměstnání si dnes budete připadat jako v debatním kroužku a ani se vám nebude chtít chvátat do náručí vašeho milovaného či milované. Pro dnešek byste si raději vyhodili z kopýtka někde ve společnosti kolegů i po pracovní době, což je nezvyk.

Lev

Vlivem Venuše v Panně budete mít problém s jistou osobou, která se bude na váš vkus naparovat až přespříliš a zabrnká na vaši soutěživost. Pokud má však vyšší pozici než vy, měli byste své antipatie trochu mírnit, jinak si zaděláte na pořádné potíže.

Panna

Domácí záležitosti vám vezmou nejednom čas, ale také nervy, takže se může stát, že i v práci na někoho nečekaně zvýšíte hlas a on nebude hned vědět, která bije. Pokuste se věnovat ve svém volnu nějakému uvolňujícímu sportu, potřebujete se vybít.

Váhy

Vaše trpělivost nebude bezmezná, i když to tak někdy vypadá a konečně najdete odvahu i chuť vypořádat s nějakým strašákem minulosti. Vaše rodina vás podpoří a stejně tak i kolegové, takže jim budete vděčni, že je máte po svém boku a nejste sami.

Štír

Řešit budete především téma lásky, protože byste rádi váš milostný život po delší době opět trochu probudili a nebudete se bát dokonce být ani potřebně romantičtí. V práci budete mít také dostatek fantazie, takže se vám bude dařit i v neznámých vodách.

Střelec

Potěší vás pochvala od někoho, kdo vás obvykle příliš nechválí. Navíc dostanete nečekané finanční ohodnocení vaší práce a budete moci uvažovat, čím byste mohli překvapit někoho blízkého z rodiny, kdo zrovna slaví nebo bude v blízké době slavit.

Kozoroh

Budete si dnes muset obalit nervy něčím sladkým hned na začátku směny, jinak potom budete potřebovat pořádný kýbl, ne na nervy, jak se s ironií říká, ale minimálně zmrzliny, protože se vytočíte a budete říkat věci, za něž se pak budete omlouvat.

Vodnář

Rozhodnete se být tak tolerantní, jak to jenom jde a zatímco domů se vám nastěhuje někdo, s kým příliš nevycházíte, vy se dobrovolně vrhnete do pracovního kolotoče, na kterém si posedíte ještě o několik hodin déle než obvykle. A to zcela záměrně.

Ryby

Odstartujte dnes spolu s Marsem nějakou aktivitu, o jejíž správnosti nebude vaše okolí úplně přesvědčeno, ovšem vás nové věci nabijí pozitivní energií a víte, že všechno zvládnete. Navíc se vám podaří inspirovat ve finále ještě někoho dalšího, koho byste nečekali.