Horoskop na středu 22. ledna: Řešit cizí problémy není vaše povinnost

Pamatujte na to, že jste lidské bytosti, nikoli roboti beze snů a plánů do budoucna. Nejste povinni podřídit se nudné šedi okolního světa, ani nést břímě, které vám nepatří. Věnujte trochu času jen sami sobě a dovolte si být trochu sobečtí. Za klidný večer nad knihou vás přátelé jistě neodsoudí.

Beran

Musíte pochopit spousty lekcí, abyste dosáhli svého. V první řadě přestaňte odkládat věci na zítřek. Zavolejte všem těm osobám, kterým slibujete, že se ozvete a chcete jít s nimi ven. Socializací se věci začnou sunout tím správným směrem. Nebuďte doma.

Býk

Zkuste si přečíst nějakou knihu, na kterou přeci nemáte čas, protože se necháváte příliš zatěžovat problémy, které jsou okolí, nikoliv vaše. Zavřete se hezky doma, řekněte ostatním, ať si řeší své věci sami, a čtěte jako za starých dobrých časů.

Blíženci

Lidé se diví, kam že jste to zmizeli. Stažením do sebe jste hodně získali, ale rovněž ztratili. Nicméně jste nabyli výborné rovnováhy a je načase otevřít dveře svého domu novým zážitkům. Vyrazte do světa a bavte se tak, jak už jste se dlouho nebavili.

Rak



Vaše sny jsou teprve v počátcích, ale věřte jim. Nejsme roboti, abychom obsluhovali linky v továrnách. To, co dělá úspěšné úspěšnými, je pevná víra v jejich sny. Sny nám dávají svobodu rozletu a činí nás šťastnými. Tak je neprodávejte za krajíc chleba.

Lev

Nemusíte mlčet, když se vám něco nelíbí. Mluvte. Mluvte nahlas. Nebojte se ztráty, protože ten druhý si uvědomuje vaši hodnotu a rovněž je, jako každý člověk, líný a děsí se změn víc než vy. Dupněte si nožkou a řekněte si o vše, co potřebujete ke štěstí.

Panna

Strach z nás činí otroky tohoto světa. Vypněte všechny televize a média minimálně na čtrnáct dní. Nic vám neuteče a vaše nitro se vyčistí od strachu, který je nám podsouván. Zjistíte, že když se nebojíte, tak můžete dosáhnout jakékoliv změny ve světě.

Váhy

Lidé jsou jako měňavky. U některých se jedná o bezpáteřnost, ale u mnohých je to jen přirozený vývoj, který nás může rozdělit. Nelamentujte nad těmi, kteří se od vás oddělili, protože jsou někde jinde. I vy jste se změnili a jste někde jinde než dříve.

Štír

Dnes je výborný den na rekapitulaci vašich začátků v novém roce. Změnili jste něco ve svém životě? Pokud ano, daří se? Napište si seznam všeho, čeho se chcete zbavit a všeho, co chcete ve svém životě získat. Pomůže vám to dostat se tam, kam potřebujete.

Střelec

Nemusíte se nepohodlně mačkat v malém autě. Vystupte a řiďte své vlastní a tam, kam chcete jet. Nebo jděte po svých. Celý život se mačkáte mezi lidmi, kteří chtějí jet někam jinam. A jen proto, že se bojíte, že venku by na vás pršelo. Vezměte si deštník.

Kozoroh

Vaše milostné já mohlo být v minulosti hodně zklamáno, to však neznamená, že se musíte smiřovat s tím, co je, a raději se nezamilovávat vůbec. Jednou to praskne jako Papinův hrnec a vám nebude stačit jen osoba, s kterou vyjdete, ale budete chtít milovat.

Vodnář

Láska má trny a bolí, ale kdyby neměla, nebyla by hezkou růží, ale jen kopretinou, a ty tak krásně nevoní. Zamyslete se, jestli chcete pověsit vztah na hřebík jen kvůli malé záděrce od trnu. Raději si přivoňte ke květu a zapomeňte na bolavý palec.

Ryby

Řekněte si, že vše bude dobré. Nejen to. Řekněte si, že už dnes je vše dobré. A už dnes jste šťastní. A už dnes pracujete na tom, co opravdu chcete. Protože každý moment je dnes. A my žijeme jen v přítomnosti. Minulost už není a budoucnost ještě taky ne.