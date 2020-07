Horoskop na středu 22. července: Berany čeká akce, Lvi získají peníze

Středa bude jako stvořená pro trávení času venku a sportování. Pokud se dlouhou dobu odhodláváte ke změně životního stylu, je dnešek tím pravým dnem kde začít. Raději si ale prověřte vaše možnosti, než se odhodláte skočit do akce po hlavě.

Beran

Od ranních hodin jste akční! Nejenom že vás baví sport, od pozdějších hodin máte rovněž tendenci polaskat své obydlí a trochu ho rozmazlovat. Navíc podobný přístup zaujmete ke svým blízkým, takže být ve vaší přítomnosti bude vskutku velká radost.

Býk

Nesnažte se být dnes doma tím, který udává za všech okolností hlavní tón. Tím spíše vás od odpoledne ale rozlaďuje, že dochází k narušení této pohody, kterou jste dokázali svým sebezapřením vytvořit. Budou to zkoušky, které ale výborně ustojíte.

Blíženci

Na zvelebování domova už vám nějak čas nevychází, ale z toho vás hlava příliš nebolí. Motto léta je přece užívat si a toto motto vy dokážete proměnit do všech možných a nemožných podob a svým blízkým jdete rozhodně příkladem. Stejně tak svým známým.

Rak

Přes samou práci opomíjíte rodinné vyžití a záležitosti domova. Některé situace po vás skutečně vyžadují víc, než jste schopni dát, ale na druhou stranu, pokud se ocitnete v nesnázích, podpoří vás hvězdná obloha, která je vám štědře nakloněna.

Lev

Při dnešku se můžete těšit na potěšující finanční poselství. Lze si od léta přát víc? Vše, co teď vytvoříte, má trvalý charakter. Z éteru přichází i zpráva o možnosti potomka a to je něco, co vás naplní radostí, stejně jako váš protějšek a blízké.

Panna

Ve druhé polovině dne jste silně expanzivní a toužíte si užívat s rodinou všeho, co se vám líbí. Na práci na chvíli přestanete myslet, tedy za předpokladu, že vám bylo dopřáno volno a vy nemusíte svoje mozkové závity žhavit na docela jinou strunu.

Váhy

Slavte, protože dnes se budete cítit po dlouhé době dobře. Koneckonců mračící se Váhy, to je jako pomeranč na Sibiři - muselo nutně dojít k obratu! Budou vás bavit jak vaše koníčky, tak případně vaše práce, která je ale zároveň vaším velkým hobby.

Štír

Noví klienti jsou k vám přitahováni jako magnetem! Ve druhé polovině měsíce se připravte na výlevy nadřazené Venuše v Blížencích a prioritně ve dnech od 22. do 24. července neřešte finance s obchodním partnerem. Uškodili byste si! S rodinou si po práci vyrazte ven.

Střelec

Dnes bude střídavě oblačno. Každopádně se ve středu díváte daleko před sebe do ekonomické budoucnosti a máte talent přesně odhadovat náklady vaší domácnosti. Ve druhé polovině dne se můžete radovat a pustit se do některých svých velkolepých plánů.



Kozoroh

Travte dnes více času s dětmi. Mají tendenci k vám přinést příjemné vzrušení a pomohou zaplašit případnou nostalgii. Nezapomínejte, že někteří lidé se mohou dostat z domova jedině v létě, kdy děti nemají školu, tak někomu nepřítomnost nezazlívejte.



Vodnář

Má někdo z vás zálusk na luxus, který přesahuje vaše možnosti? Venuše v Blížencích je ve svádění k utrácení přímo bravurní. Jedinou obranou je větší skromnost, což platí pro vaši drahou polovičku, stejně jako pro vás! Vyrazte raději do přírody a bez peněženek.



Ryby

Dnes se po vás bude žádat pracovní odpovědnost, což budete sice mít, ale bude pro vás těžké dodržovat všechny pokyny nadřízeného, protože některé vám přijdou poněkud scestné. Nebojte se ale říci svůj názor a o celé věci prostě debatovat zeširoka.