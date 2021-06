Horoskop na středu 23. června: Dnes v žádném případě nezůstávejte doma

Beran

Dnes se mohou objevit nějaké nejasnosti ve spojitosti s vaším povoláním, milí Berani. Nečekané úkoly nebo obchodní kauzy mohou způsobit malý zádrhel, například ohledně plánovaného termínu na vaši dovolenou. Nebojte se, nakonec vše dobře dopadne.

Býk

Šťastný den je tu! Radujte se, bude se odehrávat zejména v milostných sférách. Nezadaní konečně mohou potkat lásku a zadaní? Počítejte se silnější citlivostí a něhou od svého partnera, což je silnou pečetí k upevnění vztahu. Oplácejte stejnou mincí!

Blíženci

Pro vás, milí Blíženci, znamená vliv zítřejšího Úplňku opravdové novinky. Přinese vám novou životní cestu, zrealizování projektů, můžete začít nové myšlenky a proměňovat je v realitu. Posouvá vás vstříc zkvalitnění bydlení, rozšíření rodiny nebo zlepšení kariéry.

Rak

Zjistěte si, v jakém znamení jsou narození vaši kolegové nebo obchodní partneři. Příznivý dopad na vaše pracovní záležitosti dnes mohou mít zejména zrozenci Blíženců. Máte pocit, že vás skutečně znají a chápou, včetně vašich ctností i nedostatků.

Lev

Snažte se dnes vyhýbat zejména zrozencům ze znamení Býka. Mají totiž talent vysát nezanedbatelnou částku z vašeho bankovního konta! Snažte se tedy o zvýšenou opatrnost a mějte dnes finanční záležitosti pod kontrolou. Opatrnosti opravdu není nazbyt.

Panna

Dnes se vše ve vašem životě změní a dlužno říct, že k lepšímu. Planetární dobrodějové vám garantují, že vám i s úroky vynahradí svou dosavadní nepřízeň! Věci, které vázly, najednou úspěšně zabodují. Počítejte s úspěchem a hlavně s radostí z práce.

Váhy

Milí nezadaní, obcházíte kolem lásky svého života a nemůžete ji poznat? Poznávacím znamením je sečtělost a živé vystupování, mějte oči na stopkách! Není daleko a dnes dokonce ještě blíže než obvykle. Hvězdy radí nezůstávat v žádném případě doma!

Štír

Je na čase začít sklízet ovoce vaší píle. Dnes si vaši nadřízení pořádně uvědomí, co ve vás mají! Je vysoká pravděpodobnost, že pro vás chystají pochvalu nebo povýšení. Můžete také podepsat výhodnou smlouvu se zahraniční firmou a rozšířit své obzory.

Střelec

Dnes se můžete pustit do dlouho odkládaných debat s kolegy nebo svými blízkými. Najednou se vaše komunikační prostředky stávají pochopitelnějšími pro širší okolí a vy dokážete skutečně sdělit, co máte na srdci. Nebojte se přijmout přátelskou pomoc.

Kozoroh

Hvězdy vám dnes signalizují, že máte tendenci k úspěšným finančním spekulacím a zisku ze zábavného odvětví. Každopádně to v žádném případě neznamená, že byste si měli zahrát v kasinu nebo nějakém hráčském doupěti. To by opravdu moc dobře nedopadlo!

Vodnář

Nebojte se dnes ukázat, co ve vás dříme, pracovití Vodnáři! Pod hvězdnou ochranou se vám může podařit nalézt netradiční řešení nějakého pracovního problému nebo novou cestu na zahraniční trhy. Odměna ve formě pochvaly vás nemine a jistojistě potěší.

Ryby

Využijte dnešní báječné konstelace k důležitým finančním ujednáním! Ve finále vás, milé Rybky, nemine hojná úroda z vaší poctivé práce. Pokud si nejste jistí, požádejte o radu svého finančního poradce nebo bankovního úředníka, kterému důvěřujete.