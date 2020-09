Horoskop na středu 23. září: V práci vás čeká odměna

Beran

Dovolte si trochu v práci polevit a věnovat se také lásce. V soukromí sice panuje dobrá komunikace, ale v sexu jste nespokojení přílišnou náruživostí partnera. Ideální tedy bude, pokud připravíte nějaký program mimo dům a budete mít hned nové zážitky.

Býk

Vhodný čas pro zajímavé obchodní tahy. Nebojíte se být velkorysí. Obchodní partnerství navázaná nyní, vydrží dlouhý čas. To je přesně to, co pro svůj podnikatelský záměr potřebujete, tak se směle pusťte do jeho realizace, neprohloupíte a blízcí též ne.

Blíženci

V oblasti práce jste stále pod tlakem, cítíte, že je každý váš pohyb sledován a kontrolován. Taková pracovní nesvoboda vám příliš nesedí. Nicméně málokdo umí být tolik výmluvný jako vy, aby uvolnil sešněrovanou atmosféru a dovedl vytěžit něco pro sebe.

Rak

Vlivem Marsu v Beranu nastává obtížný den pro vaší psychiku. Pokuste se, neplánovat si náročné pracovní zkoušky. Ani vy, kdo ještě studujete, nemáte v těchto dnech zrovna stabilní výkony. To si naopak můžete kompenzovat v soukromí, kde si u o toho, co vás baví, odpočinete.

Lev

Jste s partnerem a rodinou tak spokojeni, že se vám v těchto dnech nechce opouštět teplo domova. Počasí za okny k výletům ani tolik neláká, tak si dopřejte pěkně strávený čas, kdy si můžete dát dobré jídlo, pití a být v příjemné společnosti.

Panna

Jedná se o dny, kdy se učíte projevovat se asertivně i v domácnosti, vůči dětem i vůči partnerovi. Pracovně jste se to už naučili. A teď seznamujete své blízké se svým novým akčním já. Hlavně se nesmíte nechat odradit nutným počátečním odbojem.

Váhy

Venuše ve Lvu fandí přátelství. Seznámíte se s někým zajímavým, kdo vám nebude lhostejný, váš zájem ovšem bude spíše kamarádský než milenecký. Raději dejte skutečné city najevo hned, abyste dotyčnému nedělali plané naděje, mohl by se pak škaredě urazit.

Štír

Vhodný den pro investování a smělé pracovní činy. Nemusíte se obávat podvodů ve financích. Můžete si dokonce dovolit sjednat s někým obchod jen na dobré slovo, dotyčný vás opravdu nepodvede. A to už se dnes skoro nevidí, tak si toho budete považovat.

Střelec

V zaměstnání jste stabilně výkonní. Máte dobré finanční odměny a spoustu pracovních příslibů do budoucna. Jste v situaci, kdy potřebujete najít sebevědomí a ukázat partnerovi, kam až jste se vypracovali. Buďte sami sebou a všechno půjde samo.

Kozoroh

Ideální období pro rozvíjení partnerského života. Budete se s protějškem cítit jistě a milováni. Pozor ale na přílišnou přecitlivělost a vztahovačnost. Netoužíte po tom vyměňovat si ostré názory, ale spíše po tom vyměňovat si vášnivé polibky.

Vodnář

Jste velice spokojení se svým zaměstnáním, ale cítíte se nedocenění. Uvědomte si, že procházíte přípravnou fází pro následný skokový vzestup. Proto si nyní nelámejte hlavu maličkostmi a raději si užívejte, co všechno už jste dokázali a co plánujete.

Ryby

Bude vás to táhnout spíše k vašim koníčkům a rodině, než k rozvíjení rozličných pracovních aktivit. Nyní odložte přijímací pohovory, významné obchodní schůzky i klíčové investice. Pravděpodobně vám chybí vnitřní klid a nadhled nad pracovními úkoly.