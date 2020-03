Horoskop na středu 25. března: Čekají vás zajímavé pracovní nabídky

Jednotvárné činnosti dnes nebudou nic pro vás. Zatoužíte po troše vzruchu a dobrodružství, nebo alespoň po trochu dynamické činnosti, která by vám pomohla vybít nahromaděnou energii. Připravte se na zajímavé pracovní nabídky, pravděpodobnost, že vám nějaká spadne do klína, je vysoká.

Beran

Nebude vás bavit jednotvárná činnost, takže pokud jste v práci konkurencí robota, budete přemýšlet o tom, že byste to akčně změnili, minimálně pro dnešní den. Doma to budete řešit ještě razantněji, delegujete nechtěné úkoly na přátele či příbuzenstvo.

Býk

Dovolte si vyhodit si z kopýtka více, než jste tak činili v poslední době. Něco hezkého si koupit nebo překvapit nějakým dárkem své blízké, to bude přesně to, co vás vytáhne z jarní únavy. V práci nemáte velké fofry, takže budete mít i dost času.

Blíženci

Budete dnes fungovat jako rodinný stmelitel. Nedáte dopustit na rodinné vazby a těžko ponesete, pokud to někteří členové rodiny nebudou chtít pochopit. To pak dovedete rokovat ještě květnatěji než v parlamentu, jen vám za to bohužel nikdo neplatí.

Rak

Některé věci pro vás budou dnes jako na houpačce, v jednu chvíli si budete připadat jako sebevědomí jedinci, kteří si mohou říci, oč chtějí, a jindy byste se nejraději schoulili někam bezpečně pod peřinu. Prostě jako blížící se aprílové počasí.

Lev



Ve středu dostanete zajímavou pracovní nabídku, nad kterou budete uvažovat celý den. Vaši blízcí by vám mohli poradit, otázka je, nakolik si do svých profesních věcí necháte mluvit. Každopádně zkuste je více zapojit, takový domácí brainstorming udělá svoje.

Panna

Při dnešku budete dobře vědět, co chcete, a také si o to budete umět říci, a to jak v domácích záležitostech, tak ve věcech profesních. V práci vám všichni půjdou na ruku, aniž by tím sledovali nějaké postranní cíle. Budete prostě na stejné vlně.

Váhy

Nebojte se ptát, pokud vám bude něco nejasné. Zvláště ohledně záležitosti, která už vám dlouho vrtá hlavou. Za zeptání nic nedáte, nanejvýše pár korun za kredit, ale potřebujete si udělat jasno. Také budete mít dnes štěstí na neobvyklá setkání.

Štír

Dnes bude třeba neponechat nic náhodě a ukázat odpovědnost v zaměstnání. Kdosi vám bude šlapat na paty a nebude to proto, že by vám měl jít v blízké budoucnosti na svatbu, jak se traduje podle pověr. Doma si naopak budete moci skvěle odpočinout.

Střelec

Dostanete báječnou pracovní nabídku, která zaměstná vaše myšlenky natolik, že se budete muset podívat do kalendáře, abyste věděli vůbec, kolikátého dnes je. Může se jednat i o nějaké zapomenuté datum výročí či narozenin. Raději to probádejte.

Kozoroh

Osvoboďte se od starých vzorců jednání a jednejte tak, jak v srdci cítíte, že je správné. S jarem přichází ideální období na zbavování se všeho starého. Tak neváhejte symbolicky do své proměny zapojit i fyzično a dejte se třeba do jarního úklidu.

Vodnář

Budete mít spoustu rodinných nápadů, jak naložit s odpolednem či večerem, nicméně se ukáže, že na jejich většinu bude obtížné sehnat nadšené spojence. Všichni budou chtít svorně lenošit doma na gauči u televize, takže své pracné plány musíte odložit.

Ryby

Netrapte se dnes tradičně tím, co všechno jste nestihli a kdo vás v práci další den seřve. Hledejte raději nějaká pozitiva. Co třeba dopřát si právě dnes nějaký svůj oblíbený koníček, nebo alespoň oblíbené jídlo? S úsměvem jde všechno lépe, uvidíte.