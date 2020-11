Horoskop na středu 25. listopadu: Dnes se ovládněte a radši mlčte!

Počínaje dneškem by mělo na vaše finance začít svítit Slunce ze znamení Střelce. Tato planeta vám pomůže dosáhnout maxima a nebudete přitom muset vynaložit ani moc námahy. Saturn ve Vodnáři dodává událostem tu správnou akceleraci a přicházejí nečekané posuny vpřed.

Beran

V práci se vám v listopadu daří! Saturn ve Vodnáři dodává událostem tu správnou akceleraci a přicházejí nečekané posuny vpřed. Je dost pravděpodobné, že podobné milé překvapení vás čeká i dnes. Pracovat co nejlépe a být připraveni, to je recept pro tento den!

Býk

Jste tvrdohlavé a houževnaté znamení. Projevuje se to i v tom, že navzdory současnému, ne právě přátelskému působení Venuše ve Štíru, máte dostatek odvahy a chcete si sami určovat cestu, po které se budete dále ubírat. Dnešek může přinést šanci, chopte se jí!

Blíženci

Jakékoliv problémy dnes můžete porazit díky odvaze a vaší vrozené schopnosti postavit se čelem ke všem záležitostem, tedy i k těm méně příjemným. Uleví se vám. Můžete na sebe být rovněž hrdí. Všichni by to zdaleka nezvládli tak, jako vy. Jste dobří!

Rak

Počínaje dneškem začíná na vaše finance svítit Slunce ze znamení Střelce. Tato planeta vám pomůže dosáhnout maxima a nebudete přitom muset vynaložit ani moc námahy. Šance na finanční zisk se k vám teď jen pohrnou. Zejména kreativním profesím a výzkumníkům.

Lev

Zatímco v jiných oblastech se vám daří, v rodinném životě se cítíte trochu jako na lodi, do které teče. Dnes se to může projevit v plné síle, s blízkými budete obtížně hledat společnou řeč. Každý máte svůj pohled na určité věci a nehodláte ustoupit.

Panna

Dnešek vám zřejmě přinese jistou šanci, jak se můžete vypořádat s tím, co vás sužuje. Pro každý problém existuje řešení. Záleží i na vašem přístupu. I když se třeba vše nevyřeší přesně podle vašich představ, přijměte věci prostě takové, jaké jsou.

Váhy

Oprašte své staré kontakty a oslovte dnes všechny lidi, o kterých si myslíte, že by vám mohli pomoct k lepšímu místu anebo dobrým zakázkám, pokud podnikáte. Ještě do konce měsíce máte skvělé šance, jak můžete zazářit. Využijte toho pro svůj růst!

Štír

Nejste člověk, kterému by scházela pevná vůle. Neděje se to ani teď, a to navzdory tomu, že se můžete z hektického tempa tohoto měsíce cítit už lehce přetažení. Dnes si půjdete neochvějně za svým a využijete k tomu všech nabízených příležitostí.

Střelec

Rádi byste lépe poznali lidi, se kterými přicházíte denně do styku. Udělali jste si o některých obrázek a zajímá vás, nakolik se shoduje s realitou. Začněte dnes klidně s kolegy v zaměstnání. Během pauzy si zkuste lépe popovídat, to je dobrý začátek.

Kozoroh

Jste šarmantní prakticky vždy. Dnes bude vaše charisma zvýrazněno také obratnou a kultivovanou komunikací. Můžete toho využít a uvidíte, jak výborný je to způsob pro získání lidí na svou stranu či ke složení důležitých zkoušek a absolvování pohovorů.

Vodnář

Dnes se můžete dozvědět informaci, která vás sice rozhodí, ale přitom jste už nějaký čas tušili, že přijde. Vaše intuice zafungovala zcela neomylně, tak v tuto chvíli víte, jak se k ní máte postavit a co udělat. Musíte jen překonat první překvapení.

Ryby

Nesnášíte, když někdo tahá domácí problémy do práce, všem je vykládá a stěžuje si. Takové chování se vám příčí a nechápete ho. Možná dnes nebudete daleko od toho, abyste kolegu nebo kolegyni poslali do nehezkých míst. Ovládněte se a radši mlčte!