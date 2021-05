Horoskop na středu 26. května: Dnes odhalíte dávné rodinné tajemství!

Beran

V rodině se vám o Úplňku ve Střelci daří stejně jako ve všech dalších oblastech života. Dá se nyní říci, že jste pod dokonalou ochranou nebes. Máte hodně spřízněných duší, které vám pomáhají rozšiřovat taktéž vaši profesní působnost a posouvat se tak dále i v zaměstnání.

Býk

Po delší době si k vám o dnešním Úplňku najdou cestu příbuzní. Rodinné vazby se promítnou blahodárně i do vašich profesních možností a vy se najednou nebudete stačit divit, co všechno byste mohli vlastně dělat. Navíc se dozvíte i nějaké rodinné tajemství.

Blíženci

Měli byste si dát pozor na některé jedince v rodině, kteří o vás rozhlašují, že pracujete nedůsledně a váš osobní život odsoudí se stejně břitkou jedovatostí. Svým způsobem jsme všichni oběti obětí, takže mstít se nemá cenu, spíše hledejte příčinu.

Rak

Vaše finance jsou i o dnešním Úplňku ve Střelci snové. Naštěstí nikoliv v duchu toho, že si o nich můžete nechat jenom zdát... Příhodné investice či prodeje vám krásně narůstají. Jste navíc velice spokojení se svými spolupracovníky a štědře jim nadělujete z výslužky.

MĚSÍČNÍ HOROSKOP NA ČERVEN!

Zajímá vás, na co se můžete v příštím měsíci těšit? Zjistěte to již nyní a čtěte HNED!

Lev

Nejen o dnešním Úplňku byste potřebovali někoho, komu by bylo možné plně důvěřovat. Pravděpodobně se seznámíte se spoustou lidí, a i když si můžete společně notovat, dotyčné si stejně budete držet od těla. Důvěru od vás tyto osoby jenom tak nezískají, takže to máte těžké.

Panna

Ničeho, co dnes uděláte v oblasti finančního zabezpečení rodiny, nelitujete a dostanete shůry ještě více. Jste v takové přízni, že by bylo rozumné nežít jenom teď a tady, ale začít si spořit stranou. Dnešní úplňkový den je vhodný třeba pro založení stavebního spoření.

Váhy

Vaše společenské příležitosti se velmi omezí, ale vy budete přesto schopní se jednomu z vašich známých poměrně hodně otevřít. Navíc budete mít to štěstí a najdete osobu, které budete moci svěřit své ekonomické plány. Pro vás půjde o doslova velký den.

Štír

Budete se chovat rezervovaně a autoritativně a váš životní partner vám to bude mít za zlé. Vy se ale nepředěláte, a tak se chováte stále stejně, až si na to protějšek chtě nechtě zvykne. Bude vám vadit také jeho marnotratnost, ale nic nenaděláte.

TAROT SPŘÍZNĚNÝCH DUŠÍ

Nakoukněte do tajů vašich vztahů! Nečekejte a vytáhněte si své 3 karty hned teď!

Střelec

V tomto úplňkovém dni se máte zabývat dopady svého jednání na životního druha. Vaše jednání je většinou silně nakažlivé a dříve nebo později se okolí přizpůsobuje vám. Proto byste měli kriticky zvážit, co vlastně do svého okolí vysíláte a co chcete vracet.

Kozoroh

V lásce se vám bude dařit skvěle. I vlivem Venuše v Blížencích objevíte více podnětů, které podpoří vaší náturu. Je čas pro některá rozhodnutí, která váš vztah potvrdí a u mladých párů zlegalizují. Jaro vás inspiruje nevídaně, takže budete obecně velmi oblíbení.

Vodnář

V zaměstnání se vám o Úplňku ve Střelci dnes daří pramálo. Proto je třeba, abyste se věnovali některým volnočasovým aktivitám, které vám odvedou pozornost. Pokuste se věnovat přípravě pracovního plánu, který využijete v brzké budoucnosti. Prostě buďte více inovativní!

Ryby

Podaří se vám najít opět pevnou pracovní půdu pod nohama. Nyní přijde na řadu pracovní plán, který máte pravděpodobně promyšlený do sebemenších detailů. Také vaši kolegové a rodina stojí za vámi a jsou rádi, že se mrak nad vaší hlavou už posunul.