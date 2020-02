Horoskop na středu 26. února: Na obzoru jsou pracovní úspěchy i láska

Beran

Stojíte před velkým rozhodnutím? Pokud se jedná o pracovní či milostné záležitosti, věřte, že hvězdy jsou vám dnes nakloněny. Svěřte se proto do rukou osudu a poslouchejte, co vám napovídá vaše srdce. Ať už se rozhodnete jakkoliv, dobře to dopadne.

Býk

Čeká vás milé zjištění. Kdosi po vás zatoužil a vy se konečně dozvíte kdo! Nejdříve vás to nejspíš šokuje, neváhejte ale a dejte protějšku šanci. Zapátrejte pod povrchem a nalezněte spřízněnou duši. Není vše zlato, co se třpytí a platí to i naopak!

Blíženci

Jste od přírody zvědaví a pozorujete každý pohyb a událost ve svém okolí. Ani dnes vám neunikne jediný detail a lehko si všimnete roztržitosti svého kolegy. Dobře si však rozmyslete, zda je dobrý nápad na to poukazovat. Držte svou zvědavost v mezích.

Rak

Nemůžete se hnout z místa? Pokud stojíte před důležitým rozhodnutím a nevíte jak dál, obraťte se o radu a pomoc na své nejbližší. Vaše rodina pro vás chce to nejlepší a můžete se spolehnout na jejich názor. Najdete u nich odpovědi na své otázky.

Lev

Láska je nevyzpytatelná. Pokud vložíte do partnera veškerou důvěru, vždy riskujete obrovské zklamání. Pokud jste ale našli spřízněnou duši, riskovat se vyplatí. Nikde není napsáno, že vše dobře dopadne. Máte ale příležitost zažít něco nádherného!

Panna

Mars je nabroušený a nedá se říct, že by to právě svědčilo vaší kariéře. Pokud se vám poslední dobou nedaří tak, jak si představujete, možná byste si měli udělat na čas volno a věnovat se protějšku. Tomu je naopak štěstěna nakloněna. Buďte mu oporou!

Váhy

Venuše v Beranu přináší příznivý čas pro lásku a udobřování! Pokud si tedy procházíte bouřlivým obdobím, využijte skvělé příležitosti a konečně urovnejte veškeré spory mezi vámi a partnerem. Nezadaní, seberte odvahu a oslovte protějšek!

Štír

Pocit z dobře odvedené práce je nenahraditelný. Sami dnes po dlouhém dni poznáte, že i když jste k smrti unavení, necítíte nespokojenost. Právě naopak! Práce a životní cíl jsou klíčem ke spokojenosti. Snažte se podle toho řídit a sami uvidíte změnu!

Střelec

Přestože je vaše zaměstnání značně hektické a zabírá vám většinu času, nikdy nezapomínáte na svou milovanou polovičku. Jste zářným příkladem toho, že kariéra a osobní život se dají skloubit. I když je to občas velmi náročné, buďte i nadále inspirací.

Kozoroh

Jste už delší dobu nezadaní? Dejte si velký pozor, abyste udrželi své city na uzdě. Nacházíte se v období, kdy lehce propadáte naivním představám a mohlo by se tak lehko stát, že všechno skončí zklamáním. Nepleťte si fyzickou přitažlivost s láskou.

Vodnář

Konečně se dočkáte kýžené finanční pomoci. Pokud však budete i nadále spoléhat na své okolí, nedopadne to dobře. Raději se naučte vycházet s málem a smiřte se s tím, že se budete muset trochu uskromnit. Začněte šetřit a získejte finanční nezávislost.

Ryby

Nestojí váš osobní život poslední dobou za nic? Snažte se najít odreagovaní v zaměstnání a soustřeďte se na svou práci. Uvidíte, že najdete kýženou útěchu, přestože jen prozatímní. Kromě toho budou vaše píle a snaha brzy korunovány zaslouženými úspěchy.