Horoskop na středu 27. května: Hvězdy přejí zdolávání překážek

Den se ponese v duchu pracovních úspěchů a zdolávání překážek na vaší cestě za vytouženým cílem. To však tak úplně neplatí pro Lvy, kteří by se dnes měli pohovorům a náročným úkolům raději vyhnout. Ochrannou ruku hvězdy naopak drží nad Blíženci.

Beran

Vaše velké finance se neodehrávají pouze v bance při nákupu cenných papírů nebo u větších investic. Je tomu právě naopak! Měli byste se zaměřit na běžné každodenní nákupy. V konečném důsledku totiž váš rozpočet zatěžují daleko více, než si myslíte.

Býk

Ve středu nastává velmi plodné období, ve kterém se bude dařit přehledům, vyhodnocování, konečnému revidování a prezentacím. I když vám tato práce může připadat nudná, pokud se do ní pustíte dnes, vše vám půjde snáze, rychleji, a hlavně bez velkých chyb.

Blíženci

Dnes mají hvězdy pod kontrolou zejména pracovní úspěchy. Nadřízení si všímají vašich schopností a mají zájem je využívat ve zvýšené míře. To vás naplňuje uspokojením a zvyšuje vaše sebevědomí. Pokud pomrkáváte po lepší pracovní pozici, máte skvělé šance!

Rak

Za nejúspěšnější téma dnešního dne považují hvězdy zahraničí, milí Ráčci. Nemusíte vůbec cestovat! Konstelace naznačují, že dařit se bude zejména obchodní spolupráci se zahraničím, nákupu zahraničních akcií, nebo zboží všeho druhu.

Lev

Dnes nemáte svůj den, milí Lvíčci. Vyhněte se pracovním pohovorům, důležitým jednáním a prezentacím. Neměli byste činit žádná zásadní rozhodnutí ani začínat nic nového. Ideální by bylo, pokud byste si mohli vzít dovolenou a celý den si jenom číst.

Panna

Dnes máte svůj šťastný den! Nejvíce vám hvězdy přejí při různém vyřizování v bankách nebo s finančními poradci. Může se také objevit výhodná nabídka ve směru konsolidace půjček. Pokud vás peníze nezajímají, nebojte se. Štěstí přijde v práci i lásce!

Váhy

Přemýšlíte-li o změně zaměstnání, hvězdy vám rády pomohou. Připravily pro vás skvělou startovní čáru! Pokud jste v zaměstnání spokojení, můžete se bez obav postavit na start nového projektu nebo velmi obtížného úkolu. Vše dotáhnete do zdárného konce!

Štír

Dnes jste méně komunikativní, a když se dostanete do pracovní debaty, máte zjevně jiné názory než ostatní. Snažte se takovým situacím vyhnout, nepřinesly by nic dobrého. Sami byste se rozčílili a ostatní by vás vnímali jako bytosti z jiné planety.

Střelec

Zřejmě jste nespokojení se svým obydlím. Sice vypadá skvěle, ale vaše estetická tvořivost je zase jednou na vrcholu a nenechá kámen na kameni. Děláte dobře, nová úprava interiéru totiž vnese do vašeho hnízdečka více z vaší neposedné umělecké duše.

Kozoroh

Dnes máte šťastný den, milí Kozorozi! Je to den, kdy se můžete pustit do čehokoli, co vás právě napadne, a vše dotáhnete s úspěchem do konce. Je to také den docela sobecký, a tak investujte do svého těla i duše. Bude to pro vás jednoznačně přínosný vklad!

Vodnář

Hvězdy si pro vás dnes připravily překážkovou dráhu plnou nástrah a nedorozumění. Snažte se jim nedělat radost a přes všechna příkoří se přeneste s nadhledem. Uvidíte, že jejich moc je omezená, a nakonec se vám podaří vše dotáhnout do úspěšného konce.

Ryby

Pokud chcete mít zaručený větší klid při různých jednáních, absolvujte dnes dopoledne důležité pracovní schůzky. Máte nyní výborné komunikační předpoklady, dokážete přesně formulovat to, co chcete sdělit. Druhá strana vaše schopnosti velice ocení.