Horoskop na středu 28. dubna: Dnes vám Venuše přeje! Nebojte se lásky

Nečekejte, až si vás váš idol všimne a dnes ho oslovte! Venuše vám pomůže. Je možné, že dnes v práci dostanete také úkol vyžadující hodně zodpovědnosti. Nezklamte důvěru šéfa a ukažte, že na to máte!

Beran

Nechte se příjemně překvapit příznivými zprávami. Poslední dobou jste i vlivem covidu neměli moc příležitostí k tomu se radovat. Právě proto si dnešek užijete o to víc. Oslavte novinky! Zvedne vám to náladu a uvidíte, že se vám vrátí chuť do života.

Býk

Posledních pár týdnů pro vás bylo opravdu náročných. Pořád máte hodně práce, ale vypadá to, že začíná svítat na lepší časy. Udělejte si pár dní volna a užijte si podle svých představ. Zasloužíte si odpočinek. Sami ucítíte, jak se vám vrací energie.

Blíženci

Začněte o sebe lépe pečovat. Uvidíte, že pokud lehce pozměníte jídelníček a začnete být aktivnější, budete se cítit o sto procent lépe. Dnes upoutáte pozornost velice pohledné osoby. Berte to jako motivaci a buďte krásní nejen pro sebe! Změní vás to.

Rak

Čekáte už měsíce na to, až vás osloví idol? Přestaňte být pasivní, seberte odvahu a oslovte váš vysněný protějšek. Uvidíte, že si s vámi s radostí vymění telefonní číslo a vše ostatní už bude pouze na vás! Jděte do toho, Venuše vám fandí a vy nemáte co ztratit.

Lev

Jste tolerantním partnerem a váš vztah je velice stabilní. Poslední dobou na sebe s protějškem nemáte příliš mnoho času a to ve vás vyvolává pocit veliké nejistoty. Neduste v sobě žárlivost a v klidu si promluvte o svých pocitech. Najděte řešení.

Panna

Jste nervózní z dnešního pohovoru? Nedejte to na sobě znát. Uvědomte si své přednosti a také to, že máte více zkušeností z oboru než většina ostatních uchazečů. Pokud budete působit sebevědomě a přesvědčivě, nemáte se čeho bát. Zajisté obstojíte.

Váhy

Váš podnik se rozjíždí a vy máte čím dál tím více práce. Neváhejte zaměstnat další pracovní sílu. Uvidíte, že to pro vás nebude ztráta. Pokud zaměstnáte schopného člověka, urychlí to všechnu práci. Z vás spadne stres a vše bude klapat tak, jak má.

Štír

Pokud budete jen pasivně čekat na to, až za vámi přijde vysněný protějšek, nemuseli byste se dočkat. Buďte o něco aktivnější a jděte svému štěstí naproti. Když opravdu budete chtít, vaše šance potkat toho pravého partnera se značně zvýší. Odvažte se!

Střelec

Nenechte se znervóznit vaším nadřízeným. Je nepříjemné být pod jeho neustálým dohledem, pokud se však uvolníte, pravděpodobnost, že uděláte chybu, bude hned nižší. Dělejte, jak nejlépe umíte a obraťte vše ve svůj prospěch. Ukažte, co v sobě máte!

Kozoroh

Nenechte si uniknout příležitost a chopte se pracovní nabídky. Je pochopitelné, že máte určité pochybnosti. Pokud však seberete odvahu a půjdete do toho naplno, nebudete litovat. Žádné začátky nejsou jednoduché. Uvidíte, že se vše v dobré obrátí!

Vodnář

Ve svém oboru patříte k těm nejlepším a váš nadřízený to dobře ví. Dnes vám svěří úkol vyžadující mnoho zodpovědnosti. Nezklamte proto jeho důvěru a ukažte, že jste spolehlivými pracovníky. Uvidíte, že to váš šéf brzy ocení jinak než jen pochvalami.

Ryby

Jste talentovaní, pracovití a cílevědomí. Všechny tyto vlastnosti vás předurčují k tomu, být velice úspěšní. Pokud si i nadále udržíte toto tempo, nikdo se s vámi nebude moci rovnat. Záleží pouze na vás. Váš nadřízený dobře vidí váš velký potenciál.