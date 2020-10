Horoskop na středu 28. října: Věnujte pozornost a péči svému tělu

Beran

S karmickou událostí ve vztazích si dnes už hlavu tolik dělat nebudete muset a místo toho se můžete věnovat nějakým jiným činnostem, které považujete za důležité a které už opravdu touží po vaší pozornosti, a hlavně po vašich rukách, například úklid.

Býk

Jdete ve šlépějích svého nového životní směru a čerpáte ze změn energií. Planeta Mars v Beranu a Jupiter v Kozorohu spojí své síly a způsobí, že se posunete o notný kus dále ve své cestě, a na rozdíl od jiných lidí, budete aktivnější.

Blíženci

Jenom proto, že máte o dnešním svátku špatnou náladu, nemusíte být ještě na všechny jako pes. Ještě by vás mohli chtít vaši blízcí vyvenčit, a to by se vám při vaší psí náladě a v tomto psím počasí tedy nelíbilo ani trochu. Tak se zkuste naladit do jiného módu.

Rak

V domácnosti si dnes budete připadat jako v klubu důchodců, kde se schází starší ročníky na kafé. Ani se vám nebude chtít vytasit se s vlastními historkami. Pro dnešek byste si raději ponechali svá tajemství pěkně pro sebe a jenom poslouchali okolí.

Lev

Kdosi ve vašem okolí bude na váš vkus přespříliš velký mravokárce, a zatímco vy máte rádi vzrušení a volnost, on preferuje jasné rozdělení rolí, a to nejenom na pracovišti, ale i doma. Na pracovišti se přizpůsobíte, ale doma necháte vše při starém.

Panna

Aby bylo možné rozšířit v zaměstnání vaše pole působnosti, bude třeba zaměřit se zejména na své odborné znalosti a ty požadované pro vaši vysněnou pozici. Nadále shromažďujte plusové body. Víte, co děláte a vážíte si sami sebe. Vyšší plat přijde.

Váhy

Venuše se dnes přesouvá do znamení Vah a život pro vás nyní zahajuje řadu výzev, ale i těžkostí s nimi spojených. Musíte se zatvrdit a vytrvat. Venuše testuje vaši vytrvalost. Zastavení by mohlo vést jen k tomu, že byste se mohli na nějakou dobu rozloučit s plány.

Štír

Už jste se odměnili? Dopřejte si ve svátek také trochu luxusu. Do vašeho života přichází čerstvý vzduch a vzdát mu hold můžete třeba každodenním cvičením. Připravte se, protože vaše nálada je nyní vysoce závislá na prostředí. Malichernostem se vyhýbejte.

Střelec

V dnešní sváteční den budete potřebovat něhu, dalo by se říci, že pořádný kopec něhy. Pozor ovšem na to, abyste si pro ni také jednou jednotně rezervovali čas. V lásce jsou trendy povzbudivé, ovšem sklon ke škádlení v sobě nezapřete, právě naopak, budete šibalové.

Kozoroh

Změny nálad by vás dnes mohly doslova postihnout jako ranní mrazíky. Potřebujete odpočinek. Dynamická práce s minimálním přerušování lze dělat, ale ne bez ustání. Nyní musíte dohnat relaxování. Máte šanci, aby se zkontaktovali s někým, kdo vám pomůže.





Vodnář

Nacházíte se ve své nejlepší formě. Vaše duševní schopnosti jsou dokonale působivé. Mnoho nepříjemnostem dovedete zabránit tím, že nad věcmi budete napřed uvažovat a pak teprve jednat. Získáte navíc několik obdivovatelů, kteří vás podrží i později.

Ryby

Milujte se a množte se vám přijde jako odpovídající heslo pro dnešní den volna. Zvláště když na vaší soukromé obloze je jenom několik malých mráčků, zatímco jinak se díváte na jasně modrou oblohu. Vaše tělo je citlivé, věnujte mu dostatečnou pozornost a péči.