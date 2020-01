Horoskop na středu 29. ledna: Netrapte se drobnými neúspěchy

Beran

Vše je mnohem jednodušší, než se zdá. Nepokoušejte se vyznat v potlačených citech toho druhého. Když jim nerozumí on sám, vy těžko. Berte jeho prudké změny v osobnosti jako fakt, který se nezmění. Buď se s tím naučíte žít, anebo odejdete za jiným.

Býk

Dneska neuděláte příliš velké pokroky vpřed, ba dokonce ani ty malé. To ale vůbec nevadí, protože se nacházíte přesně tam, kde máte být. Tak se protáhněte, zhluboka nadechněte. Po ohlédnutí zpět zjistíte, že jste dosáhli okamžiku, po kterém jste toužili.

Blíženci

Venku sice může být chmurné počasí, to ale není důvod, proč v sobě dusit kreativní sklony. Ať již dostanete chuť naučit se třeba šít nebo zkusit vyrobit stolek a poličky, s chutí do toho! Kreativní vyjádření je přesně to, po čem vaše duše již dlouho křičí.

Rak

Nemusíte si vůbec připomínat nehezké věci, které se staly. Staly se, staly. Vy na ně zapomeňte a jděte dál. O něco poučenější a s mnohem větší rozvahou. Čekají vás nové příležitosti, které byste mohli v záchvatu sebemrskačství přehlédnout. Hlavu vzhůru!

Lev

Nic není dokonalé a vy se to musíte naučit akceptovat. Vaše touha po perfekcionismu vám ničí i ty hezké okamžiky, které dokonalé jsou. Nahlížejte na pochybení vaše i ostatních jako na něco, co nechává mnohem více vyniknout hodnotě věcí, které milujeme.

Panna

Nezdařilo se? Nevadí. Zadaří se zítra. Na neúspěch se podívejte z jiného úhlu. Klopýtnutí není chyba, ale je to návod k budoucímu úspěchu! Ukazuje vám něco, co byste si při rádoby správném postupu neuvědomili, navíc se jedná o efektivnější řešení.

Váhy

Můžete se cítit pod tlakem svých nadřízených, dokonce některé jejich poznámky by mohly mýt vyloženy i jako nenápadné a velmi dobře maskované výhrůžky. Nebojte se. S úsměvem si stůjte za svými názory. Nezapomeňte na diplomatický takt a uhlazenost.

Štír

Dnes ucítíte dosažení důležitého milníku v životě. Vzhledem k tomu, že je vnitřního charakteru, oslavte jej doma. I obyčejná věc jako dobrá večeře a dezert vám zlepší náladu a prohloubí uvědomění si vašich úspěchů. Popřemýšlejte, kam chcete mířit dál.

Střelec

Nic není v životě zadarmo, ale pokud se dřeme jako mezci a nevidíme výsledek, naučí nás to přehodnotit náš pohled na toto rčení. Třeba to, že už konečně potřebujete odměnu, nebo že vaše snaha taky není zadarmo. Nebojte se říct si cenu, která vám náleží.

Kozoroh

Nebojte se vyrazit tvrdě vpřed! Jakékoliv otálení by teď bylo značně hloupé. Je potřeba chytit příležitost za pačesy, pokud z ní chceme mít nějaký výsledek, který nám bude ku prospěchu. Tenhle zajíc je pěkně rychlý, nezdráhejte se při jeho chycení.

Vodnář

Nemusíte se bát vašich požadavků, protože jsou reálné. Jen nám do podvědomí bylo okolím vloženo, že si na vše musíme stěžovat a hlavně nečekat nic dobrého. Je to lež! Čekejte samé dobré věci, protože přicházejí a nasaďte si laťku své úrovně klidně vysoko.

Ryby

V poslední době se mezi vašimi přáteli mohly objevit nějaké neshody, ale dnes je čas na jejich synchronizaci! Využijte veškerého svého diplomatického taktu a dejte ty horké hlavy zase dohromady. Nalezení ucházejícího kompromisu uspokojí všechny strany.