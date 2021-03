Horoskop na středu 3. března: Trocha žárlivosti vám zajistí sladké usmíření

Beran

Lidské vztahy mohou být někdy komplikované. I když možná máte pocit, že se vám váš partner dostatečně nevěnuje, vyhněte se impulsivnímu jednání a unáhleným rozhodnutím. Není všechno zlato, co se třpytí a vy byste se do toho mohli pořádně zamotat!

Býk

Již dlouho toužíte po člověku z vašeho okolí, ale nezdá se, že by projevoval zájem. Neklesejte na mysli a zkuste uvažovat nad tím, jak se v přítomnosti dotyčné osoby chováte. Přetvářka budovaní vztahu nepomůže, tak se nebojte vsadit na přirozenost!

Blíženci

Oblast lásky je začátkem března vaší Achillovou patou. Bohyně lásky Venuše chytá své manýry ze znamení Ryb a nechce na vás mrknout přátelským okem. Někde hluboko uvnitř sebe začínáte cítit nespokojenost s protějškem. Má tajnosti nebo přeháníte?

Rak

Ne nadarmo se říká, že štěstí přeje připraveným. Tvrdě na sobě pracujete a vaše okolí si toho je plně vědomo. Nevšímejte si jedovatých poznámek kolegů, ze kterých mluví závist, a raději se i nadále soustřeďte na svou práci. Váš šéf to jistě ocení!

Lev

Připadá vám, že na sebe se svým milovaným máte čím dál tím méně času? Nedávejte to za vinu jen svému partnerovi a raději si oba rozvrhněte program tak, aby přibylo vzácných chvil ve dvou. Jistě vám společně strávený čas přispěje k upevnění vztahu.

Panna

Máte toho v práci nad hlavu a máte pocit, že již dlouho nevydržíte nátlak ze strany nadřízeného? Zatněte zuby a překonejte toto těžké období. Dokažte sami sobě a okolí, že na to máte. Uvidíte, že se časem vše změní k lepšímu a vaše námaha se vyplatí.

Váhy

Ne vždy je pravda to, co slýcháte ve vašem okolí. To však rozhodně neubírá informacím na zajímavosti! Dnes máte ideální příležitost sejít se se svými přáteli a poslechnout si nejnovější drby. Dostane se k vám zpráva se, co vám doslova vyrazí dech!

Štír

Někdy je lepší zapomenout na dávnou minulost a začít se soustředit na věci, na kterých opravdu záleží. Obraťte list a ukažte svou velkorysost. Odpusťte těm, kteří vás ranili, a dejte novou šanci těm, kteří to zaslouží. Uvidíte, že vám hned bude lépe!

Střelec

Nevinné flirtovaní by mohlo vyvolat žárlivou scénu ze strany partnera. Přestože pro vás toto laškování nic neznamená, váš protějšek to může vidět z opačného pohledu. Ukažte mu, jak to doopravdy je. Trocha žárlivosti vám zajistí sladké usmiřovaní!

Kozoroh

V lásce jste pod ochranou Slunce, Merkura i Venuše, čímž se dnešek řadí mezi nejsilnější pro milostné eskapády. Jste smyslní, plní erotické fantazie a vaše dušička sálá optimismem. Merkur ve Vodnáři vám dává dar většího porozumění s vaším milovaným protějškem.

Vodnář

Přestože vám nechybí pracovní nasazení, dnes se vaše povinnosti v zaměstnaní nakupí. I když se teď zdá, že takové tempo nelze vydržet, zachovejte chladnou hlavu a poperte se s tím. Investovaný čas se vám brzy vrátí v podobě zasloužených úspěchů.

Ryby

Máte hlavu plnou restů ze zaměstnání? Najděte si čas na to dodělat vše, co je potřeba a zbavte se tak nadbytečných starostí. Jste schopni tvrdě pracovat, a přestože jste pod velkým tlakem, vše zvládnete s přehledem. Neváhejte požádat kolegy o pomoc.