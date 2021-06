Horoskop na středu 30. června: Dnes vás provází láska a potěšení

Beran

Venuše ve Lvu spouští radostný ohňostroj nádherných zážitků. Láska a potěšení vás provázejí na každém kroku! Od odpoledních hodin se připojuje také Merkur v Blížencích a činí vás velmi přitažlivými v komunikaci, takže jako mistrům slova vám nedělá potíže nic domluvit.

Býk

Mars ve Lvu je k vám v napěťové pozici, ovšem tímto dnem může zapracovat ve váš prospěch. Hvězdy radí, abyste využili těchto vlivů, protože zaznamenáváte ústup vitality a každá pozitivní inspirace se vám může hodit. A to jak v zaměstnání, tak v lásce.

Blíženci

Od samých ranních hodin míří vaše šťastná hvězda do intelektuální sféry. Venuše následně s Merkurem označují komunikaci a intelektuální zájmy za hlavní náplň po celý zbytek dne, což je voda na váš mlýn a vy se budete moci pilovat v rétorice.

Rak

Pokud již dlouho toužíte po něčem intenzivním, nenechte si proklouznout mezi prsty dnešek, byla by to škoda. Tyto hodiny můžete zažít tak kouzelné milostné chvíle, že se vám samou touhou zatočí hlava! Romantika by měla číhat skoro všude. Uvidíte.

ROČNÍ HOROSKOP NA MÍRU!

Tento horoskop bude Váš věrný průvodce celým rokem. Zajistěte si již dnes lepší budoucnost!

Individuální zpracování podle přesného data a hodiny narození! Cca 50 stran A4, kvalitní knižní vazba, krásné provedení.

Lev

Venuše ve vašem znamení, která má v plánu rozpálit vaše srdce hezky do žhava, bdí nad vámi. Roli sehrává i váš osobní vzhled a styl, jimiž upoutáváte na první pohled. Venuše přináší doping i do vaší kariéry, načež se přidává obratný Merkur a tahá za nitky úspěchu.

Panna

Celkově vám Venuše a Merkur svými sextily v lásce přejí, a i když se po odpoledních hodinách přesouvají do jiné pozice, ani nadále vám neškodí. Máte léto ve znamení romantiky a dobrodružství, lákají vás památky, voda, a hlavně ne příliš hlučná místa.

Váhy

Poslední den měsíce června vás může podpořit protějšek, takže žádná situace nakonec nevyznívá nikterak dramaticky. A jak je to s vaší kariérou? Od rána můžete mít velké štěstí ve spolupráci a skupinových projektech, váš intelekt skvěle boduje! Využijte ho proto.

Štír

Vášnivý Mars ve Lvu vám dává silný sex-appeal, což ještě zesiluje váš už beztak mocný erotický náboj. Kam vstoupíte, tam přitahujete svým magnetismem, a to po celý den! Pro partnerské soužití to však může znamenat peklo a žárlivý partner jen vnitřně křičí.

TÝDENNÍ ČÍNSKÉ HOROSKOPY!

Podívejte se, co vám na tento týden předpovídají východní horoskopy!

Střelec

Cestování, rozšiřování obzorů, prohlubování filozofického chápání – to vše je pro vás šťavnatou duševní stravou. Je to ideální doba pro studia, využijte ji! Celkově dnešek přeje také lásce a financím. Nečekaná vzplanutí na první pohled jsou tu též.

Kozoroh

Hlavně manželským párům dnes nebude konstelace tolik přát, přičemž je vhodné vyvarovat se sporům, protože by vás vaše reakce později mohly mrzet. Ve druhé polovině dne se vám ale znatelně uleví na duši. Třenice mizí jako mávnutím kouzelného proutku.

Vodnář

Planety chtějí zvýšit vaši popularitu mezi ostatními, ovšem za cenu větší skromnosti. Co se týče lásky a partnerského vztahu, není radno si zejména kolem rána zahrávat. Planety ze znamení Lva opozicí naznačují, že byste si mohli hrát doslova s ohněm.

Ryby

Poslední červnový den se stáváte více vynalézavými a máte tendenci více štěbetat. Vaše sexuální přitažlivost je vlivem Marsu ze znamení Lva skutečně ohromující, s tak výrazným magnetismem vám nemá šanci váš objev opravdu uniknout.