Horoskop na středu 30. prosince: Čeká vás den plný vypjatých situací!

Beran

Dnešní den se vlivem retrográdního Uranu v Býku mohou vyplavit staré křivdy, které způsobí, že středa nebude patřit k těm zrovna nejpohodovějším. Všechno špatné je však pro něco dobré! Nebojte se diskuzí a ujasněte si, co bylo v minulosti špatně. Získáte tak cenné zkušenosti!

Býk

Vztahy se dnes vlivem Úplňku v Raku vyhrotí na maximum. Připravte se na proto na den plný emocí a vypjatých situací. Zdá se, jako by se dnes vztahy rozpadly na elementární části, aby se poté daly opět dohromady. Bude to proto sice bolestný, ale zato ozdravný proces!

Blíženci

V práci procházíte díky podpoře Merkuru úspěšným obdobím. Máte skvělé nápady, doslova hýříte elánem a aktivitou. A nadřízení to umí jaksepatří ocenit! Jen pozor na závist některých kolegů, kteří nebudou moci překousnout, že jste se stali jedničkou. Jejich řeči ignorujte!

Rak

Naplánujte si v tento úplňkový den s partnerem dlouhý výlet. Vyrazte někam do přírody, odpočiňte si od lidí, načerpejte novou energii a sílu a užijte si spolu předposlední den starého roku. Uvidíte, že to vaše milovaná polovička ocení víc než jen slovy!

Lev

Při dnešním Úplňku v Raku dáte přednost soukromí před společenským životem. Příjemné chvilky si užijete po boku svého partnera, který vám zvedne náladu svou dojemnou upřímností, a hlavně nenapodobitelným humorem. Partner bude rád, že vás má na chvíli jen pro sebe.

Panna

Silvestr se blíží a vy vyrazíte na nákupy. Rozhodně se nehodláte předposlední den v roce omezovat a pořádně provětráte peněženku. I když to bude náročné, nakonec se vám podaří sehnat všechno, co potřebujete. Nezapomeňte ale, že peníze nejsou vše.

Váhy

S koncem roku si vzpomenete na staré známé a provinile si uvědomíte, že jste se jim dlouhou dobu neozvali. Avšak nikdy není pozdě na nápravu, proto neváhejte a hned dotyčnému zavolejte, jak se má. Uvidíte, že nakonec se od telefonu nebudete moct odtrhnout.

Štír

Rozhodnete se, že zítřejší poúplňkový den věnujete jen a pouze přípravám na oslavu blížícího se Nového roku. Proto se v práci vymluvíte a začnete plánovat rodinný silvestrovský večírek. Organizace a zábava pro nejmenší vám dá zabrat, nakonec se vám však podaří vše zvládnout.

Střelec

Netrávíte poslední dobou trochu moc času v pohodlí domova? I když se vám ani o úplňkovém dni nechce z tepla do zimy, překonejte se a vyrazte na procházku do přírody. Uvidíte, že jakmile se rozhoupete, nad očekávání si to užijete! Vkročte do blížícího nového roku dobře naladěni.

Kozoroh

Přeháňku ve vztahu budete brát s nadhledem a klidem. Moc dobře totiž víte, že její příčinou je banalita. Úplněk v Raku vám pomůže vyřešit problém ještě dnes, abyste se mohli naplno věnovat přípravám na zítřejší večer. Uvidíte, že se partnerovi také uleví.

Vodnář

Partnerovo vyznání lásky vám udělá radost. Nadšení bude o to větší, že jste s protějškem už velmi dlouhou dobu a na vášnivá citová vyznání jste poněkud odvykli. Dnes vás však Venuše ve Střelci utvrdí v tom, že ani čas neubírá lásce její hodnotu a vztahu jeho jiskru.

Ryby

Vlivem Marsu v Beranu se dnes seznámíte s člověkem, ze kterého se stane váš dobrý přítel. Chce to trochu přátelské iniciativy a také nevtíravého zájmu o život vašeho nového známého. Uvidíte, že si s dotyčným sednete, a i po krátké době si budete připadat jako dávní kamarádi.