Horoskop na středu 30. září: Dnes budete zahledění sami do sebe

Dnes byste měli zůstat doma. Tam vám bude nejlépe a nic nepokazíte. Práce bude únavná, do ničeho náročného se raději nepouštějte. Když se zahledíte do sebe, najdete odpověď na dlouho nezodpovězenou otázku.

Beran

Snažte se dát do pořádku všechny pracovní nedodělky. Hvězdy vám radí věnovat více času organizaci práce, protože vám to ušetří zbytečně ztrátové mezipauzy, kdy hledáte potřebné pomůcky nebo soubor, který jste uložili a nyní nevíte vůbec kam.

Býk

Využijte vhodný čas pro pracovní setkání. Spíše vás naplňuje více naslouchat a teprve poté začít vyprávět o svojí pracovní náplni. Rozhodně nepovažujete za samozřejmost důvěru, kterou vás kdosi z vedení pověřil, a snažíte se nyní dostát všem svým slibům.

Blíženci

Při dnešku se budete cítit dobře především doma. V práci vás budou unavovat věci, které vám obvykle tolik potíží nedělají. Navíc si nebudete rozumět s lidmi, kteří vám jindy víceméně rozuměli. Zkuste to vzít za jiný konec a být více nad věcí.

Rak

Obtížně se budete seznamovat s novými lidmi na firemním večírku. Ne že by vás nebavilo konverzovat, jenom máte své vyhraněné záliby, kterým druzí často nerozumí. To si pak můžete kompenzovat hojným popíjením drinků, což není právě ideální náhrada.

TAROT PŘÁNÍ

Pokud máte své tajné přání a chcete vědět, zda se vám vyplní, pak neváhejte a vytáhněte si své 3 karty teď!

Lev

V zaměstnání za vámi stále chodí lidé, kteří potřebují vaši odbornou radu, aby mohli dokončit své rozpracované úkoly. Važte si toho, že můžete projevit svou kvalifikaci a každému doporučit to, co ho posune o kousek dál a vás samotné rovněž obohatí.

Panna

Velmi náročné to budete mít při dnešku zvláště v práci, kde se proto nepouštějte do ničeho náročného a o přijatých opatřeních se raději poraďte ještě s dalšími osobami, které minimalizují případné potíže vzniklé opomenutím některých věcí.

Váhy

Pokud jste se v minulosti rozhodli kráčet za určitým snem, nyní je vhodný čas pro to se na tuto cestu zase po kratších odbočkách vrátit. Ostatně leckdo vám může závidět různé zkušenosti, které jste cestou nasbírali a které vám byly ku prospěchu.

Štír

V práci jste velkorysí a máte možnosti splnit svým podřízeným i taková přání, nad kterými by jiní nadřízení jenom mávli rukou. Vy ovšem cítíte vzájemnou úctu a porozumění, proto děláte více, než po vás žádá vaše pracovní náplň, a děláte dobře.

TÝDENNÍ ČÍNSKÉ HOROSKOPY!

Podívejte se, co vám na tento týden předpovídají východní horoskopy!





Střelec

Při dnešku budete stále mírně neempatičtí, snadno se tak dotknete i někoho v práci, kdo si vezme vaši jinak dobře míněnou poznámku osobně. V zaměstnání se tudíž atmosféra trochu zahustí a vy budete muset řešit vyjma pracovní náplně ještě vztahy.

Kozoroh

Nejvhodnější by dnešní den bylo, abyste podlehli pokušení a vzali si den volna. Váš obvyklý zdravý rozum sice může vysílat jeden rozumný argument za druhým, proč to nejde, ale vaše tělo si to opravdu zaslouží a koneckonců pracovně se vám přece daří.

Vodnář

Ideální doba pro to, abyste kladli důraz na slova, která uslyšíte od svého kolegy a který rád mluví jenom tak do větru. Povídání o různých strastiplných situacích ale můžete nechat na jindy, teď chtějte vědět konkrétní fakta, čísla a termíny.





Ryby

Při dnešku budete zahledění sami do sebe, nikoliv však jako často zmiňovaný narcista, ale spíše jako ti, co hledají ve svém nitru důležité odpovědi. Najdete-li je, zvažte, jakou formou své objevy projevíte, tak aby z nich mělo užitek i vaše okolí.