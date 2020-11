Horoskop na středu 4. listopadu: Můžete se těšit na slibný den

Konjunkce Merkuru a Slunce ve Štíru přináší do rodinného života jistotu a zázemí. Putování Merkuru znamením Štíra vám bude přivádět do cesty osoby, které pro vás budou mít zásadní význam. A mějte se dnes na pozoru, co se týká vašeho oblečení, abyste neprochladli.

Beran

Budete i nadále pokračovat ve zvýšené aktivitě. Planeta Mars, která je stále ve znamení Berana a bude až do 14. listopadu v retrográdní fázi, přeje vašemu znamení kariérní růst a upevnění vaší životní pozice. To vám přihrává do cesty zásadní situace pro budoucnost.

Býk

Mrzí vás, že od kohosi z vašeho nejbližšího okolí dochází k neustálému vytváření tlaku. Toto narušení vaší pohody způsobuje stálé pocity nedostatku opory, což se může projevovat bolestmi v zádech nebo jinými zdravotními obtížemi. Zkuste to řešit.

Blíženci

Konjunkce Merkuru a Slunce ve Štíru vám při dnešku přináší do života témata rodinného krbu, jistoty a zázemí. Máte se na co těšit, můžete se dočkat vysněného bydlení, případně dobrých zpráv, které se budou týkat vašeho bydlení a domácnosti.

Rak

Všechno, co má co do činění s měkkými, jemnými pohyby, vám pomůže, abyste se cítili lépe a konečně se pořádně zrelaxovali. Vyzkoušejte třeba léty prověřenou jógu nebo můžete skloubit tanec s přitažlivým bojovým uměním a naučit se například Tai Chi.

Lev

Nebudete se stačit divit! Ve vašem okolí se totiž odehraje hned několik partnerských krizí a vy se stanete jejich pozorovateli. Pravděpodobně budete mít nutkání zasáhnout do jejich průběhu, takový krok si ale rozmyslete. Mohl by se obrátit proti vám.

Panna

Neseďte neustále ve špatně větraných místnostech. I když se vám to vzhledem k počasí nezdá, středně sportovně fungovat lze i nyní. Cvičení na čerstvém vzduchu dělá divy. Odběhnete třeba jako krocan před náletem, ale pak se vrátíte mnohem klidnější.

Váhy

Mějte se dnes na pozoru, co se týká vašeho ošacení. V podzimních a zimních měsících je potřeba trochu opatrnosti, přestože vás to bude svádět k bezohlednému zacházení s vlastním tělem a nad požadavkem tepla, bude mít tendenci vítězit módní styl.

Štír

Putování Merkuru znamením Štíra vám při dnešku bude přivádět jistě, ale nenápadně do cesty osoby, které, ač se to na první pohled nebude zdát, pro vás budou mít zásadní význam. Stejně jako situace, které budou hrát hlavní roli ve vašem zítřejším osudu.

Střelec

Přestože jste si dnes dobře vědomi nedostatečně rozsáhlé doby svého odpočinku, nejste s to věnovat relaxaci ze svého náročného programu přece jenom o něco více času. Máte totiž pocit, že byste museli prokázat svému okolí, že volno opravdu potřebujete.

Kozoroh

Rozhlédněte se při dnešku důkladně kolem sebe. Podzimní dny nejsou jenom o tom, dělat si inventuru ve vlastní duši, uvnitř sebe, ale otočit hledáček zájmu také do okolního prostředí. Jak jste spokojeni s tím, co vidíte? Pokud ne, můžete to změnit.

Vodnář

Neodkládejte dnes nikde diář, budete ho potřebovat, protože jinak nikdy nedáte vlastními silami dohromady tu tunu úkolů a schůzek. Navíc bude každá lehkomyslnost okamžitě potrestána. Záleží na vaší koncentraci, zda proplujete dneškem bez zaváhání.

Ryby

Můžete se těšit na slibný den. Dělejte to, v čem jste dobří, a co vás navrch baví. Práce, která se provádí s láskou, konec konců stejně dává nejlepší výsledky. A vy dnes budete mít paní Štěstěnu na vaší straně. Tak toho neváhejte opravdu využít.