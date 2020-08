Horoskop na středu 5. srpna: Vzpomeňte si na své rodiče

Beran

Ve středu byste rozhodně neměli být zbrklí. Před každým činem raději napočítejte do deseti. Mohlo by se vám lehce stát, že byste se vrhli po hlavě do něčeho, co nechcete a pak byste si svůj neuvážený čin ještě dlouho vyčítali. Práce kvapná, málo platná.

Býk

Pokud byl váš vztah poslední dobou jako zabrzděný, dnes se díky Venuši začne rozvíjet šance na jeho zlepšení. A co je nejlepší, nebudete pro to muset hnout skoro ani prstem. Váš protějšek totiž pozoruje to samé, takže si na večer připraví příjemné oživení.

Blíženci

Budete náladoví až běda. Sami ze svého stavu budete trochu zoufalí, protože důvod své náladovosti nebudete moci najít, i když se budete snažit sebevíc. Raději se držte stranou, ať vaše chiméry nepodráždí okolí. Večer se vše vrátí do normálních kolejí.

Rak

Máte spoustu milostných plánů, ale zatím jste nenašli odvahu uvést je do praxe. Dnes na jejich realizaci dojde. Ať jste zadaní, či nikoliv, podaří se vám úplně všechno, čeho chcete v milostné oblasti dosáhnout. Tak se nestyďte a vzhůru do toho!

Lev

Dnes si dávejte pozor na milostná zklamání. Může jich vás potkat hned několik. Vy se ale umíte obrnit a hned tak něco vás nerozhází. Řeknete si, že nějak bylo, nějak bude a vše překonáte. Ostatně, zase o tak velikou krizi se v žádném případě nejedná.

Panna

Měli jste v osobním životě trochu útlum, teda až do teď! Dnes se vám opět začne dařit. A to tak, že nebudete věřit vlastním smyslům. Osobní život se vám v pozitivním slovy smyslu obrátí naruby. Budete opravdu rádi, že to nijaké období konečně skončilo.

Váhy

Ačkoliv jste si až dosud nemohli v lásce vůbec na nic stěžovat, situace se dnes trošku zhorší. Je to pravděpodobně tím, že chybu hledáte v ostatních, ale sebe považujete za téměř dokonalé. Možná byste svůj postoj a chování měli trochu přehodnotit.

Štír

Vaše situace se dnešním dnem zásadně změní k lepšímu. Merkur se dnes přesouvá do znamení Lva, a tak milostný život, zaměstnání, finance, rodina, vše bude běžet jako na drátkách. Z nečekaného pozitivního zvratu budete mít samozřejmě velikou radost.

Střelec

Budete si povídat s opačným pohlavím a budete mít sklony mluvit v nadsázkách a trochu přehánět. Dávejte si ale velký pozor, nikdy nevíte, jestli budou vaše žertíky pochopeny přesně tak, jak jste je zamýšleli. Takže raději přibrzděte a všeho s mírou!

Kozoroh

V oblasti vztahů nebudete umět stejnou měrou brát i dávat. Budete v roli, kdy si pro sebe budete chtít sebrat jen to nejlepší, ale svému protějšku navíc nenabídnete téměř nic. Ten nebude vědět, co si o tom myslet. Nezdá se vám to trochu nespravedlivé?

Vodnář

Vaši rodiče vás pořád hlídají, i když už jste dávno dospělí. Dnes se vám podaří naplánovat jim nějaké povinnosti. Nemusíte se bát, budou rádi, když se na ně obrátíte. Získají pocit, že se bez nich ani v dospělém životě neobejdete. Nechte je při tom.

Ryby

Léto je v plném proudu a vás nebaví sedět v kanceláři a pozorovat sluneční paprsky jen přes okenní tabulky. Udělejte své povinnosti co nejrychleji a jděte si užívat letního dne. Seberte třeba pár přátel a vyrazte k vodě nebo někam jen tak posedět.