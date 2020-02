Horoskop na středu 5. února: Věřte si. Ukažte okolí, za co stojíte!

Beran

Vaše šance na úspěch se zvýší, pokud si začnete věřit a správně se zviditelňovat. Chce to vychytat pár drobných fíglů, které nikoho nestojí téměř vůbec nic, ale na mysli lidí činí skutečné zázraky. Propagace je v dnešní době důležitá, nezanedbávejte ji.

Býk

Nezapomínejte i na jiné cesty. Máte před sebou velký úkol, který se sice vleče pomalu, ale jistě. Člověk potřebuje odreagovat mysl, to určitě ano, ale nescházejte kvůli tomu ze své cesty. Vaše cesta je delší než cesta průměrných lidí, ale i tak vytrvejte.

Blíženci

Nemusíte se dokola pořád opakovat, aby vám lidé rozuměli. Pokud ani tak nepochopí vaše stanoviska, možná je to tím, že s vámi nesouhlasí jen z principu, Chyba není na vaší straně, ale v tom, že nemá smysl nacházet shodu s osobou, která se shodnout nechce.

Rak

Nezapomeňte se řádně připravit na váš projekt. Je opřen o výborné nápady a vynikající kostru, ale musíte se teď naučit lpět na detailech. Byli jste možná zvyklí je vypouštět kvůli tlaku okolí, teď na nich lpěte a vše vychytejte do posledního puntíku.

MĚSÍČNÍ HOROSKOP NA ÚNOR!

Zajímá vás, na co se můžete v tomto měsíci těšit? Zjistěte to již nyní!

Lev

Hvězdy jsou vašim přáním nakloněny a pošlou vám ty správné lidi, kteří tomu dodají ten správný šmrnc. Rozhodně teď neprospěte ani jediný den, ale pracujte, jak nejlépe dovedete. Zahálka by vás dovedla přesně tam, kde jste byli na začátku. A to nechcete.

Panna

Jsou věci, kterým ještě nerozumíte, a ani nechcete. Osud se v poslední době chová jako na horské dráze. Je potřeba se ještě více uklidnit a objevit své skutečné já, které ví, na jakou cestu se vydat. Soustřeďte se hlavně na řešení praktických problémů.

Váhy

Nenechávejte se zahrabat u sebe doma. Je smutné, že ten druhý nemá v okolí tolik známostí, ale právě proto byste jej měli vytáhnout mezi lidi a dokopat k nějaké činnosti, která bude mimo dosah počítače. Užívejte si i ve vztahu svobody ve vší počestnosti.

Štír

Pokud taháte tonoucího, který už je z půlky jen v blátě, nechte ho. Musí klesnout až na samotné dno, kde najde pevný bod, od kterého se odrazí a vyplave nad hladinu. Do té chvíle nachází v bahně potěšení, které přestane, až se mu dostane do útrob.

APLIKACE ZDARMA: HODÍME SE K SOBĚ?

Je to ten pravý? Je to ta pravá? Ověřte si právě teď, jaké máte šance na trvalou lásku!





Střelec

Nepřátele kolem vás vidíte pouze svým subjektivním zrakem, který však nemá žádné objektivní opodstatnění a je dokonce silně zkreslený vašimi předsudky a dosavadními zkušenostmi. Všichni nejsou stejní a na povrchu nikdy není poznat, zda jsou zlí nebo dobří.

Kozoroh

Je potřeba vypnout všechna média, která máte v domě. Daří se vám velmi dobře, ale svoji radost si necháváte zkazit různými zaručenými zprávami, ať již od kamarádů z hospody nebo z televize. Užijte si své štěstí a raději jej předávejte lidem kolem vás.

Vodnář

Potřebujete se vyrovnat s několika věcmi najednou. Nebude to tak jednoduché. Dobrá zpráva je, že všechna tíže minulosti je pryč a teď pracujete jen na jádru problému. Zkuste vyhledávat situace, které nejsou pohodlné, ale tajně o nich sníte. Pomohou vám.

Ryby

Nemusíte se přemáhat, abyste byli lepší než ti ostatní, protože vám to nepomůže. To, co vám pomůže, je změna pohledu do zrcadla. Dávno jste dobří a úspěšní, ale pořád se srážíte dolů a hledáte svoji hodnotu v závodění. To vede jen ke kolapsu. Milujte se.