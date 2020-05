Horoskop na středu 6. května: Dopřejte si za práci náležitou odměnu

Beran

Resty, které se vám poslední dobou v zaměstnání nahromadily, s přehledem zvládnete. Události v osobním i profesním životě se vyvíjejí podle plánů, a to vás nabíjí energií a sebevědomím. Budete velkou inspirací pro méně motivované spolupracovníky.

Býk

Stres ze zběsilého pracovního či studijního tempa na vás dnes naplno dolehne. Pocit, že nic nestíháte, je však bezdůvodný. Je pochopitelné, že toho je na vás moc, všechno ale nakonec zvládnete. Psychickou podporu naleznete u svých přátel a rodiny.

Blíženci

Jste milovníci zábavy a život si dokážete pořádně užít! Avšak k tomu je často třeba peněz, kterých nebudete mít nazbyt. Výdaje za posledních pár dnů vás donutí na čas se trochu uskromnit. Budete se proto raději věnovat svým pracovním povinnostem.

Rak

Zdá se, že se na vás štěstí přeci jen konečně usmálo. Potkáte totiž osobu, která představuje vše, co jste si kdy v partnerovi představovali. Překonáte stydlivost i pochyby a oslovíte ji. Uvidíte, že pozvání na milostnou schůzku jistě neodmítne.

Lev

Milujete společnost a mezi svými přáteli jste oblíbeni právě pro svou otevřenost a komunikativnost. Až zjistíte, že máte mnoho posluchačů, vaše upovídanost ještě stoupne. Nedopustíte však, aby se kdokoliv cítil odstrčený. Dáte ostatním příležitost.

Panna

Podezřívavý pocit, že je vám protějšek nevěrný, se ukáže být mylný. Poslední dobou na sebe s partnerem nemáte mnoho času, a to má za vinu nedorozumění a komplikace ve vztahu. Protějšek vám však dnes dokáže, že jste pro ně jedinými na celém světě.

Váhy

Nejste si jistí, zda se přiznat k utajovanému vztahu? Rozhodnutí je to jistě nezáviděníhodné, budete však přinuceni převzít odpovědnost za své činy a přijmout jejich následky. Přestože se jedná o nepříjemnou situaci, věřte, že vše dobře dopadne.

Štír

V zaměstnání se vyhnete sporu s nadřízeným. Přestože se vaše názory na situaci rozcházejí, nebudete se pouštět do diskuzí a necháte šéfa, aby rozhodnul. Bohužel se nenacházíte ve výhodné pozici, musíte se naučit ovládat své emoce a zůstat v klidu.

Střelec

Co se týče zaměstnání, budete se dnes raději držet při zemi. Cítíte, že nejste ve formě, a proto nebudete nic riskovat. Přenecháte komplikovanější záležitosti svým spolupracovníkům a svou pozornost obrátíte k rutinním úkolům. Potřebujete odpočinek.

Kozoroh

Rodina by vám dnes mohla vyčítat, že se příliš věnujete svému zaměstnání. Chápou, že to děláte hlavně pro ně a jsou vám velice vděční, zároveň je však mrzí, že na ně nemáte mnoho času. Raději by obětovali luxus za více chvil strávených pohromadě.

Vodnář

Vydatný odpočinek vám dodá schopnost se koncentrovat. Ať už se potřebujete soustředit na práci či na studium, půjde vám to od ruky. Je důležité, abyste věřili sami v sebe a své schopnosti. Máte jedinečnou příležitost dosáhnout špičkových výsledků.

Ryby

Dobře víte, že peněz není nikdy dost, zároveň pro vás ale nejsou tím nejdůležitějším. Jistá osoba z vašeho okolí využívá vaší dobrotivé povahy a snaží se z vás vytáhnout úspory. Lest dotyčného však prokouknete a nedopustíte, aby s vámi manipuloval.