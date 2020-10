Horoskop na středu 7. října: Nesnažte se být dokonalí

Dnes se raději nepouštějte do hádek, nemáte šanci prosadit svou, byl by to zbytečný boj. V práci budete dnes spokojení, a to nejen se svými výkony, ale i s platovým ohodnocením. V lásce se nesnažte být jen za dokonalé partnery, buďte sami sebou.

Beran

V sexuální oblasti budete spokojeni. Opačné pohlaví přitahujete jako magnet a nejste-li zadaní, budete si dnes dokonce moci vybírat, s kým dnešní noc strávíte. Ti zadaní budou pro svůj protějšek velmi neodolatelní a sexy, těšte se na dravý sex!

Býk

Připravte se na to, že se vášnivé vztahy plné emocí dostanou do poklidné a stabilní fáze. Vy si trošku oddechnete a uvědomíte si, že vášnivý sex není všechno, co je třeba ve vztahu, ale že je potřeba i umět naslouchat a promlouvat s tím druhým.

Blíženci

V zaměstnání byste dnes měli být maximálně seriózní, jelikož budete pod ostřížím zrakem nadřízeného, který bude kontrolovat, jestli umíte profesionálně promlouvat s klienty. Srandičky proto raději stranou a nasaďte masku absolutního kariéristy.

Rak

Máte jedinečnou příležitost všem okolo ukázat, že nejste až tak vážní, jak se na první pohled může zdát. Můžete ukázat, že máte komický talent a věnujete-li mu trochu soustředěnosti, budete naprosto dokonalými komiky a všechny kolem pobavíte.

Lev

Prostředek pracovního týdne nepřinese žádné výrazné změny a vy si budete moci i nadále nerušeně harmonicky proplouvat dnešním dnem. Vše půjde hladce a bez zádrhelů, nikdo po vás nebude nic chtít. Využijte toho k načerpání nových sil do dalších dnů.

Panna

Zapomínali jste poslední dobou pro samé povinnosti na sex? Dnes je s tím konec! Nastává změna k lepšímu v sexuální oblasti a vy se ode dneška stanete sexuálním dravcem. Ačkoliv sami nebudete tušit, kde se to ve vás bere, bude se vám to velmi líbit!

Váhy

V partnerství budete vnímaví vůči potřebám druhého. Zadaným se to ve vztazích bude velice hodit a protějšek jim za všímavost bude vděčný. Ti nezadaní mají jedinečnou příležitost oslnit svou galantností a smyslem pro detaily. Můžete sebe být pyšní.

Štír

Tento den raději kapitulujte. Nepouštějte se do žádných debat a už vůbec ne hádek, stejně byste si totiž neprosadili svou a v důsledku by to bylo absolutní plýtvání energie, kterou můžete věnovat daleko smysluplnějším věcem. Třeba vlastnímu já.

Střelec

Díky neskutečné touze po sexuálních zážitcích budete mít daleko méně času na své koníčky. Neustále budete jen dokolečka přemítat, jak docílit uspokojení svých potřeb a jak polapit náruživou kořist. Vaše přání bude skutečně vyslyšeno, tak se těšte!





Kozoroh

V zaměstnání budete nadmíru spokojeni, a to nejen sami se sebou, ale i s finančním hodnocením. Menší prémie, které vám nadřízený slíbí, se budou hodit a z možnosti nárazových přivýdělků budete naprosto nadšení. Jen záliby budou muset trochu stranou.

Vodnář

Vztahy vám budou připadat příliš složité a budou vás obtěžovat. Proto se rozhodnete, že je pro dnešek budete absolutně ignorovat a dopřejete si den jen sami pro sebe. Tím, že si uděláte radost, rozhodně nic nezkazíte a budete z toho mít dobrý pocit.

Ryby

S city byste to neměli moc přehánět, máte totiž sklony dramatizovat a tím by si váš objekt zájmu mohl připadat trochu udušený. Nesnažte se být dokonalými partnery za každou cenu, naprostá dokonalost totiž nikoho moc nenadchne, je třeba i vzrušení.