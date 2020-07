Horoskop na středu 8. července: Dodržujte vnitřní řád!

Beran

Některé dobře rozjeté domácí práce se kvůli nedostatku pracovního nadšení pozastaví. Netlačte na pilu a hlavně neosočujte ostatní členy domácnosti, že vám cosi kazí. Chyba není v nikom, jen se obrňte trpělivostí, ono se to zase rozběhne kupředu.

Býk

Jestliže například pracovní doba přesáhne tu původně smluvenou, vaši blízcí vás začnou nečekaně osobně hájit u vašeho šéfa a vyjednají vám opět správný pracovní čas. Vaše pracovní podmínky je zajímají silně a jsou ochotní za vás bojovat. Toho si ceňte.

Blíženci

Nechte se unášet povinnostmi, které vám dávají druzí a zapomeňte na řízení, plánování a propočítávání předem stanovených zisků. I dočasné ztráty jsou v pořádku. Uvidíte, že pokud nebudete opravdu nic lámat přes koleno, nakonec všechno dobře dopadne.

Rak

Merkur v Raku je výhodný pro profese, které pečují o druhé, starají se o zásobování, pěstování, prodávání či se podílejí na přípravě plodin. Ale také pro ekonomy, úředníky a učitele. Pokud náhodou pracujete v jiné profesi, také není nic ztraceno.

Lev

V oblasti peněz se vám bude nesmírně dařit. Zejména vaši přátelé vám ukáží směr, který je pro vaší povahu příhodný k výdělku. Budete se velice dobře cítit v kolektivu lidí, kteří jsou jedničky v investování peněz. Dočkáte se od takových chvály a uznání.

Panna

Je třeba si dát pozor na cizí rady, ohledně investic se na nikoho nespoléhejte. Pokuste se vnímat více intuicí než mozkem, který člověk vám je sympatický. V mnoha případech raději vůbec nedumejte a dejte na první jakoby povrchní dojem z dané osoby.

Váhy

Bude se vám dařit dodržovat svůj denní řád. Je pro vás důležitý. V okamžiku, kdy musíte fungovat podle harmonogramu někoho jiného, jste úplně jako tělo bez duše a náchylní ke všem možným zlozvykům a neduhům. To nyní nehrozí. Vše si organizujete sami.

Štír

Vaše nevšední nadšení ze života trochu opadne. Pokuste se vnímat zejména své přátele, kteří vás chtějí upozornit na některé možné hrozící šlamastyky. Máte se naučit důvěřovat druhým. Těm, kteří vás včas upozorňují na hrozbu, kterou vy nevidíte.

Střelec

Hlavně se nyní musíte smířit s tím, že již nejste jednoznačně sólový hráč. Tato skutečnost sebou přináší nutnost ladit povinnosti svého diáře s povinnostmi druhých. A přitom vám ze začátku budou trochu skřípat zuby, nicméně nakonec to vyladíte.

Kozoroh

V oblasti lásky se vám díky Venuši povede najít partnera, který je stále v dobré náladě. Bude to pro vás nevšední zážitek. Pro většinu z vás zatím vztah znamenal sebezapírání a toleranci. Nyní pochopíte další rozměr a tím je radost z přítomnosti. Jste spokojeni.

Vodnář

Mělo by se vám podařit najít několik osob, které vám ukážou, kde děláte v partnerství chyby. Budete jim důvěřovat, protože se všichni až neuvěřitelně shodnou. Vy na sobě jako správný pedant začnete chyby odstraňovat. Partnerství je ale trochu nejisté.

Ryby



Budou na vás vidět změny, na kterých jste mnoho dní pracovali. Váš protějšek bude příjemně překvapený, že jste schopní se trochu měnit, přizpůsobit se, změnit názor, vzhled či způsob komunikace. Možná si toho nikdo než on nevšimne, ale stojí to za to.