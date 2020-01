Horoskop na středu 8. ledna: Udělejte si radost milou maličkostí

Některá znamení mohou mít problém znovu naskočit do běžného pracovního režimu. Motivujte se nějakou příjemnou odměnou, dortíkem po obědě nebo návštěvou kina po pracovním dni. Blížencům neuškodí vyrazit na pár dní do teplých krajů, mají před sebou náročné období.

Beran

Přestože jste v běžné komunikaci spíše zdrženliví, ve vztahu konzervatizmus necháváte stranou a dáváte průchod svému spontánnímu já. Držte se toho! Partner obdivuje váš smysl pro dobrodružství a zároveň schopnost brát věci v pravou chvíli s rozumem.

Býk

Naučte se poslouchat, co mají ostatní na srdci. Často totiž slyšíte jen to, co slyšet chcete. Pokud vás bude kritizovat někdo z vašich nejbližších, neurážejte se a raději si z jeho slov vezměte ponaučení. Nejspíš na nich přeci jen něco málo bude.

Blíženci

Chystáte se na lednovou dovolenou? Využijte výhodných nabídek cestovních kanceláří a vyrazte na last-minute zájezd. Odpočiňte si v teplejších krajích od všech starostí a povinností a načerpejte síly do nového roku. Čekají vás velmi náročné měsíce.

Rak

Přišli jste k většímu peněžnímu obnosu? Nebuďte tajnůstkáři a prozraďte své milované polovičce, odkud se finance objevily. Buďte k partnerovi upřímní. Pokud před ním budete cokoliv tajit, mohlo by dojít k nepříjemným nedorozuměním a zbytečným hádkám.

Lev

Snažte se pochopit partnerovy obavy. Jste úspěšní, atraktivní a inteligentní lidé, není divu, že se o vás tolik bojí. Najděte způsob, jak své milované polovičce dokázat, že je pro vás tou jedinou na celém světě. Dodejte partnerovi chybějící jistotu.

Panna

Vidíte nový rok jako šanci začít na čistém listu? Přeměňte tentokrát své představy v činy a pusťte se s chutí do práce. Nehledejte už žádné výmluvy a konečně si jděte za svými cíli. Obrňte se trpělivostí a vůlí, uvidíte, že letos to opravdu dokážete.

Váhy

Někdy se stává, že se proti nám spikne celý svět. Pokud si procházíte těžkým obdobím a ti jediní, na které jste se spoléhali, se k vám obrátili zády, nepodléhejte sebelítosti a pesimistickým myšlenkám. I když to nebude lehké, vše sami zvládnete.

Štír

Pokud jste zamilovaní, sami víte, že žárlivost někdy bývá hezkým projevem lásky. Pokud vás ale dnes přepadne, snažte se trochu ovládat a nepodléhejte svým majetnickým sklonům. Stejně rychle jako vás žárlivost přepadne, tak rychle vás také opustí.

Střelec

Nic se nemá uspěchat. Přestože máte pocit, že kvůli všem emocím brzy vybouchnete, buďte trpěliví a počkejte na vhodnou chvíli. V lásce se teď jedná o období vyčkávání, nebuďte proto zbytečně zbrklí. Láska je nevyzpytatelná, časem si najde svou cestu.

Kozoroh

Využijte velkých novoročních slev a vyrazte si dnes s přáteli na nákupy! Udělejte si radost novým kouskem oblečení a užijte si skvělý den v okruhu svých milovaných. Udělejte si druhé Vánoce a obohaťte svůj šatník o nové kousky. Zasloužíte si to!

Vodnář

Berte to dnes v zaměstnání raději s rozumem, zítra vás totiž čeká velmi náročný den. Nejlépe proto uděláte, když se budete trochu šetřit a načerpáte nové síly. Snažte se odpočívat nejen fyzicky, ale i mentálně. Věřte, že obojí je stejně důležité.

Ryby

Máte ještě pořád prázdniny? Snažte se vrátit do normálního režimu a soustřeďte se na to, co děláte. Je pochopitelné, že vás pracovní povinnosti obtěžují, dělat se však musí. Když se do práce pustíte s dobrou náladou, hned vám to bude rychleji utíkat.