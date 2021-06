Horoskop na středu 9. června: Dnes vás ovládne silné milostné napětí

Venuše v Raku vám neúnavně svítí na cestu, která je poseta jiskřičkami rozkoše, zamilování a milostných zážitků. Zažehnete touhou na potkání! Oproti tomu Mars v Raku se snaží vám vnést do kariéry chaos, nedejte se!

Beran

Energie i bystrosti vám dnes hvězdy dopřávají, můžete plánovat i uzavírat smlouvy. Jediné nebezpečí hrozí, pokud si toho na svá bedra naberete moc či nebudete-li organizovaní. Snažte se důsledně věnovat jen jedné činnosti a řádně se na ni soustředit.





Býk

Dnes se nechcete vůbec omezovat, vaše nálada se zdá být velmi požitkářská. Pročpak ne? Je přece na čase doplnit si letní šatník, zajít do kadeřnictví či nakupovat drobné dárky svým milovaným. Dnes se budete nejlépe cítit ve světlech velkoměsta.

Blíženci

Jste mistři slova a z toho dnes můžete příjemně těžit! Půjde vám všechno, co se týká mluveného i psaného projevu. Pokud se chystáte sepsat nějakou zprávu nebo třeba připravit prezentaci, využijte dnešní mimořádně skvělou konstelaci hvězdného nebe.

Rak

Dnes je váš šťastný den, milí Ráčci! A nejen to! Venuše ve vašem znamení se rozhodla podpořit vaši atraktivitu a milostný život, a tak se můžete snadno dočkat příjemného překvapení. Přitažlivost, kterou vyzařujete, nikdo nepřehlédne. To je dobrá!

Lev

Můžete mít dnes pocit, jako by se vám rozsvítilo! Je to tak a Slunce vám posílají velkou dávku inteligence a přemýšlivosti. Našlápnete si na hezký posun v kariéře, protože žádný úkol pro vás nebude dost složitý a obtížný. A všechno zvládnete s grácií!

Panna

Od rána se vám do ničeho nechce, a hlavně v pracovní oblasti máte pocit, že se proti vám všechno spiklo? Jste podráždění a kvůli každé maličkosti vylítnete jako čert z krabičky? Může za to Mars v Raku! Snaží se vám vnést do kariéry chaos, nedejte se!

Váhy

Vaše mysl je dnes neobyčejně čilá, dokážete se s mazanou diplomacií vyvléknout dokonce z případných potíží a všechny zkoušky zvládnete na jedničku! Hvězdy vás zásobují inteligencí a schopností kombinovat, využijte je hlavně ve svém profesním životě.

Štír

Zažehujete touhu na potkání! Jde sice hlavně o sexuální dobrodružství a žádné velké hluboké vztahy se nekonají, ale to vám vůbec nevadí. Sex je pro vás důležitý a jeho dostatek ve vás vyvolává pocit štěstí a jistoty. I kdyby nešlo o velkou lásku.

Střelec

Váš šéf vám dnes může pěkně hnout žlučí. Jeho jednání a slova se vám budou příčit, ale nenechte se otrávit, chce to klid! Nejspíš je to tím, že teď máte posílené ego a nechce se vám poslouchat autority. Soustřeďte se spíše na přátelský kolektiv.

Kozoroh

Venuše v Raku vám neúnavně svítí na cestu, která je poseta jiskřičkami rozkoše, zamilování a milostných zážitků. Nacházíte uklidnění v hřejivé náruči svého protějška. Vy, kteří jste zatím sami a toužíte po seznámení, udělejte si čas i na zábavu!

Vodnář

Váš rozum dnes vítězí nad emocemi a komunikace nad výmluvami! Neuvěřitelně se vám bude dařit vše, co má racionální základ a je možné logicky zpracovat. Přesvědčovací schopnosti máte také posílené, takže nebude problém ostatní o své pravdě přesvědčit.

Ryby

Nechce se vám dnes přemýšlet nad papíry nebo účty, vázne vám vyjednávání a jste hodně nesoustředění. Dejte tedy raději úředničinu stranou a pracovní pohovory odložte na vhodnější dobu. Nyní máte v hlavě spíše city a jste opravdu nadmíru roztěkaní.