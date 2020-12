Horoskop na středu 9. prosince: Neohlížejte se zpět, žijte tady a teď!

Beran

Pospíšíte si s jistým chytrým nápadem a budete za hvězdu všude, kde si ho troufnete předložit. Přitom nebude nijak složitý, nicméně se opět ukáže, že v jednoduchosti je největší krása. Užívejte si zasloužené vavříny a netrapte se různými jobovkami.

Býk

Otevřená budou dnes témata vztahů, dohod a dalších jednání. Během dne se protřídí vaši přátelé a blízcí. Obzvláště opatrní byste měli být na nevěru a různé její důsledky. Aktivní Mars v Beranu spustí témata dětí a partnerů, ve kterých budete zkoušeni.

Blíženci

Po ránu vám vždy chvíli trvá, než se dostanete do formy. Když se konečně doplazíte k židli, protahujete se jako kočka nebo kocour a nechápete, proč práce či škola musí začínat tak trapně brzy. Pokud si stávku nemůžete dovolit, zkuste jít dříve spát.

Rak

Až vás dnešní den začne zase někdo ne právě originálně uklidňovat, možná ze zoufalství začnete mluvit i sami se sebou. Jenom si dejte pozor, aby vás u toho někdo neslyšel, protože jinak budete mít na další problém zaděláno, což nepotřebujete.

Lev

Takt je vám sobě vlastní a dalo by se říci, že ho máte doslova vrozený. Ovšem když vás někdo urazí nebo rozčílí, může se stát, že převládnout vaše absolutistické sklony, jako tomu bude právě dnes, a vy potom kolem sebe budete kopat takt – netakt.

Panna

O našem národu se vypráví ledacos. Tím se ale nemusíte trápit, protože sami se podílíte na tom, jaký národ vlastně jsme. Tak si pokojně žijte dál po svém, jak nejlépe dovedete, a pak vás nemusejí žádné podobné hlášky při dnešku vůbec rozčilovat.

Váhy

Kolem vás to občas vypadá, jako by kdosi zabloudil do pavilonu opic, protože nejenom že úklid není vaší silnou parketou, a ještě zbožňujete, když je místnost naplněná hudbou. A ta vám pak jako dnes hraje z počítače, věže, mobilu i retro kazeťáku.

Štír

Angličtina je kouzelný jazyk, ovšem dnes nebudete chápat, proč byste měli neustále být in, nebo se děsit, že když se neumíte domluvit s případnými cizinci, budou se na vás všichni dívat skrz prsty. Pro domluvu konec konců stačí i ty prsty a řeč těla.

Střelec

Vlivem Merkuru dnes budete mít silný pocit, že minulost není důležitá a důležité je žít přítomností. Ovšem jsou i ti, kteří objevili její přednosti, například spisovatel, který prohlásil, že vše se dá koupit až na vlastní minulost. Důležité je, jak se na ni díváte.

Kozoroh

Raději se dnes netvařte příliš šíleně, psychiatři jsou v módě. A také to nepřehánějte s vtipy všech možných a nemožných typů. Skončilo by to v lepším případě pohlavky, v tom horším vysvětlováním před přestupkovou komisí, což tedy nepotřebujete.

Vodnář

Konstelace planet je pro vás příznivá, ale Saturn ve vašem znamení na vás shlíží přísným pohledem. Je na vás, jak se poperete se svou životní situací. Jupiter pak přináší štěstí hlavně v oblastech práce, přináší šanci na zlepšení pracovní situace, tak se jí chopte.

Ryby

Jste poměrně svobodomyslné znamení, ale přesto tak úplně nechápete některé novodobé vztahy, kdy spolu dva žiju, ale vlastně je k sobě žádné svazky nepoutají. To vy to cítíte při dnešku zcela jinak a nejraději byste vyrazili k oltáři ještě dnes a ne zítra.