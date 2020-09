Horoskop na středu 9. září: Mars v Beranu vás omámí

Ve středu je třeba si dávat pozor na Mars, který se aktuálně nachází v Beranu. Mohl by vás totiž nutit k tomu, abyste zvolnili tempo a nechali se unášet pohodlností, což by pro vás mohlo znamenat v budoucnu značné problémy. Snažte se být po celý den aktivní a nic nenechat náhodě.

Beran

Pořádá někdo z vašich spolupracovníků pracovní večírek? Přestože se vám možná zrovna nechce, přijměte pozvání a nekažte zábavu. Jste duší každé párty, nezklamte proto očekávání a dorazte. Uvidíte, že i přes vaše pochybnosti se večer opravdu vydaří.

Býk

Dnes si s partnerem užijete oslav. Vaší milované polovičce se podaří nevídaně dobrý obchod a oba se budete moc těšit z výhod, které to s sebou přináší. Neusínejte však na vavřínech a raději myslete dopředu. Žádný úspěch netrvá věčně, pamatujte na to.

Blíženci

Neklesejte na mysli. Pokud se pro vás zaměstnání stalo rutinní záležitostí, něco s tím udělejte. Nedopusťte, abyste vlivem Marsu v Beranu zapadli do nudného stereotypu každodenního života. Uvidíte, že stačí maličké změny a hned vám bude lépe. Přestaňte trápit sami sebe.

Rak

Zkušeností není nikdy dost a to platí snad úplně o všem. Nebojte se vyzkoušet s partnerem neobvyklé věci a uvidíte, že si to oba užijete. Kromě toho, že se pobavíte, zcelí to váš vztah a lépe se poznáte. Nebojte se experimentovat a zažít nové věci.

Lev

Momentální postavení Luny vám dodá novou energii! Využijete nabytého životního elánu a pustíte se do dlouho odkládané práce. Brzy poznáte, že s optimismem a dobrou náladou jde všechno lépe od ruky. Dokud jste ve formě, doženete všechny staré resty.

Panna

Po dlouhé době jste se konečně dočkali. Máte vysněného partnera, vše klape tak, jak má, a není nic, na co byste si mohli stěžovat. Nevytvářejte si smyšlené problémy a už vůbec neposlouchejte jedovaté poznámky ozývající se z okolí. Je to jen závist.

Váhy

Dostali se vaši blízcí přátelé do konfliktu? Nemíchejte se do toho a obloukem se vyhněte jakýmkoliv radám či poznámkám. V této situaci by se mohlo lehko stát, že se do toho zaplete a nedopadnete dobře. Lepší je zůstat nestranný. Nepleťte se do toho.

Štír

Máte toho poslední dobou nad hlavu? Pokud je práce, kterou jste si nabrali, nad vaše síly, zpomalte tempo a odpočiňte si. Je jasné, že velké pracovní vytížení s sebou přináší také lepší finanční ohodnocení, stojí však za to se kvůli tomu úplně strhat?

Střelec

Stará láska nerezaví. Dnes budete mít to štěstí, že se po dlouhé době střetnete se svým dávným partnerem. Přestože se vám to možná z počátku bude zdát podivné, nakonec si to oba užijete. Zavzpomínejte na krásné chvíle, jež jste společně strávili.

Kozoroh

Začínáte od znova? Pokud jste se rozhodli, že novému vztahu dáte šanci, nedělejte stejné chyby jako v tom předchozím. Pokud opravdu stojíte o to, aby tentokrát všechno někam vedlo, neváhejte převzít iniciativu a nasměrujte vztah tam, kam chcete.

Vodnář

Máte poslední dobou pocit, že je to v zaměstnání neúnosné? S vaší prací nemáte šanci vyhnout se stresu, co je však moc, to je příliš. To, že se v zaměstnání cítíte jak na útěku, vám toho moc dobrého nepřináší. Rozmyslete si, zda vám to stojí za to.

Ryby

Dnes se dostanete k zajímavým novinkám. Dozvíte se, že jste pro někoho ve vašem okolí nedosažitelným idolem. Pokud vám dotyčný padne do oka, neváhejte jej se sebevědomím oslovit. Využijte své převahy a nasměrujte společné vztahy tam, kam chcete.