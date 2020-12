Horoskop na úterý 1. prosince: Dnes vás něco příjemně překvapí

Beran

Vesmírné energie a včerejší Úplněk v Blížencích ovlivní hlavně témata rozšiřování svých znalostí, vědomostí a učení. Určitou moc budou mít i nad jednáním s úřady a soudy. Díky nim budete vytrvale směřovat dále po cestě za vašimi smělými sny a cíli.

Býk

Nebuďte dnes příliš tajemní, jak to umíte jenom vy, a raději své blízké zasvěťte do svých snů i plánů. Důvěru vám v budoucnu oplatí a vy budete rádi, že nestojíte stranou, ale v samém centru rodinného dění. Budete dnes navíc příjemně překvapeni.

Blíženci

Typ životní zkoušky, která vás dnes čeká, bude záviset na životě každého z vás, zejména na vašem charakteru. Jupiter v této době bude nápomocen při procházení našimi zkouškami a bude vám posílat šťastné situace a náhody, které budete potřebovat.

Rak

Vesmírné energie budou tento den velice citlivé a emotivní. Ovlivní sice i sféru vašich financí, ale především rozšíří vaši intuici a jasnozřivost. Vaše činnosti to svede do oblasti domova a rodiny, kde máte ještě spoustu velkých otazníků k řešení.

Lev

Merkur se dnes přesouvá ze Štíra do znamení Střelce a bude ovlivňovat vaši komunikaci i karmu. Můžeme očekávat jistou osudovou situaci v oblasti vaší práce či oblasti dohod a smluvních ujednání, proto je důležité již teď se na všechny tyto věci připravit.

Panna

Odhodlejte se dnes k některým věcem, které jste toužili změnit již před jistým časem, ale stále jste se k tomu nemohli rozhoupat. Uvidíte, jak se vám hned uleví a všechno uvidíte v mnohem zářivějších barvách, než je tomu posud. Jenom neotálejte.

Váhy

Někteří lidé vám budou vymlouvat vaše rozhodnutí, ale vy budete mít ve svých záležitostech překvapivě jasno a nebude vám dělat potíže si za svými kroky stát. Máte své představy o tom, kam si přejete, aby se váš další život ubíral a na nich pracujete.

Štír

Čeká vás menší myšlenková rekapitulace, která u vás nemusí najít právě příznivou odezvu, protože raději žijete dneškem, než abyste se stále trápili pro nějaké záležitosti minulosti. Nicméně čas od času vám nezbude než takový ponor učinit a mít klid.

Střelec

Slunce i planeta Merkur cestují Střelcem. Vaše aktivita se přesune do oblasti zdraví a životního stylu a měli byste žít zdravěji. Slunce ve vašem znamení ovlivňuje téma služby druhým. Je vaším úkolem se starat a Saturn vás bude hlídat, abyste nezaháleli.

Kozoroh

Budete muset řešit věci, které vám nejsou právě po chuti, ale zase když je vyřešíte, ve vaší mysli se rozhostí zasloužený klid a dobrý pocit ze sebe sama, což za investovanou námahu rozhodně stojí. Takže žádné dlouhé nářky a pusťte se pěkně do díla.

Vodnář

Někdo z vašich blízkých se vybarví úplně jinak, než byste očekávali, nicméně to nebude úplně o tom, co je černé a co bílé, ale spíše o tom, že jste dané věci nepředpokládali. Pokud se na to podíváte pozitivně, zjistíte, že je vlastně vše v pořádku.

Ryby

Mars v Beranu i včerejší Úplněk vám otevírají spojení s minulými životy a přináší vám do vaší přítomnosti životní zkoušku. Navíc velká královská konjunkce Saturnu a Jupitera, která nás čeká již brzy, vás bude při vaší zkoušce přísně sledovat i inspirovat.