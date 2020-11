Horoskop na úterý 10. listopadu: Nezapomeňte na sebevědomí!

Beran

Pokud potřebujete získat lidi na svou stranu, nebojte se o to pokusit právě dnes. Hlavní je, abyste si připravili argumenty, kterými můžete druhé navnadit. Také mějte v zásobě fráze, kterými vtipně usadíte oponenty. A nezapomeňte na sebevědomí!

Býk

Dnešní den přinese nutnost být silní, protože si budete muset vše tvrdě vybojovat, a to vás bude stát hodně energie. Své názory musíte obhájit a nebude to snadné. Stejně, jako přijmout ty cizí. Budete obtížně vycházet s okolím. Čeká vás perný den!

Blíženci

Můžete se dnes dostat do křížku s vaším nadřízeným. Odmítnete už totiž tolerovat jeho netaktní a arogantní chování. Stejně tak se to může stát u vašich kolegů. Ani jim nehodláte nic promíjet. Budete dnes zkrátka plní emocí a nebudou právě příjemné.

Rak

Navzdory tomu, že překypujete energií, můžete dnes pocítit chuť trochu si odpočinout. Pokud vás tato touha přepadne v práci, buďte opatrní a proveďte to nenápadně. I když vás nadřízení chválí a oceňují, okaté lenošení by vám pravděpodobně neprošlo.

Lev

Působí na vás Merkur ve znamení Štíra, který dokáže věci skvěle rozpohybovat tím správným směrem. Navíc podtrhuje váš šarm, vytrvalost a solidní vystupování, což jsou velmi cenné devízy v mnoha oblastech, zejména v kariéře. Dnes se vám to potvrdí!

Panna

Úterý vám přinese spoustu možností k drobným radostem. Od možné menší výhry přes slevu v obchodě až třeba k nabídce zajímavé brigády. Nebude to nic převratného, ale i jste zvyklí těšit se i z maličkostí, tak si dnešek rozhodně užijete! A to je dobře.

Váhy

Chuť úspěchu je stejně opojná jako nejdražší a nejkvalitnější pití. Kdo jí jednou propadne, už se jí nechce vzdát. Vy si jí nejen dnes, ale po celý měsíc můžete dopřávat plnými doušky. Stojí za vámi planety Mars a Merkur, a to je ta nejlepší podpora.

Štír

Při snahách o nalezení nové lásky a také posunu směrem vpřed ve vaší kariéře nevynechávejte společenské akce, tedy především různé firemní i soukromé večírky a oslavy. Vaše duchaplná konverzace a osobní kouzlo udělá své, sklidíte plody svého snažení.

Střelec

Vesmírný pomocník Jupiter se vám v oblasti kariéry snaží umetat cestu vpřed. Pomáhají všem bez rozdílu, ale tentokrát se přece jenom trochu víc zaměřují na ty, kteří pracují v oblasti reklamy a marketingu. I dnešní den přinese příležitosti!

Kozoroh

Jestliže se chcete pustit do něčeho nového, musíte zvážit, jaké budou vaše první kroky. Nejhorší je začít šlápnutím vedle. První chyba může totiž zhatit celé vaše odhodlání. Klidně se zajděte dnes poradit s odborníkem, je vhodný den. Neodkládejte to!

Vodnář

Budete dnes citliví na dění okolo sebe. Vaše napjaté nervy budou přehnaně reagovat, což není zcela v pořádku. Je to jasným signálem, že potřebujete více odpočívat. Navíc se můžete dopouštět spousty zbytečných chyb, které pak budete muset napravovat.

Ryby

Dnes se rozhodnete promluvit do duše někomu z vaší rodiny. Už delší dobu se vám totiž nelíbí, jak se chová k ostatním členům a také styl jeho života. Připravte se na to, že to bude dost nepříjemné. Pokud vůbec pochodíte, jistě ne na první pokus.