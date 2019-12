Horoskop na úterý 10. prosince: Komunikace s okolím bude náročná

Beran

Pokud musíte učinit důležitá rozhodnutí, ale vy se nedokážete stále rozmyslet, ačkoliv na vás okolí velmi tlačí, nebojte se si říci o více času. Nikdo nedokáže učinit to správné rozhodnutí pod tlakem, tak to nedělejte ani vy. Ostatní to určitě pochopí.

Býk

Odvedli jste skvělou práci a zasloužíte si obdiv okolí. Bez skrupulí si užijte ovoce vlastního úspěchu. Falešná skromnost není žádná ctnost, ale pěkně lživá přetvářka. Tak se nestyďte užít si obdivu okolí, protože si ho plně zasloužíte. Závisti se nebojte.

Blíženci

I přestože se některá rodinná setkání neobešla bez hádek, neznamená to, že byste na rodinu měli zanevřít. Vaši blízcí vás zbožňují, i přes vzájemnou tvrdohlavost, kterou mají oni i vy. Buďte vděční za každé chvíle s příbuznými a pozvěte je na oběd.

Rak

Vaše charisma je sice velké, ale ne na každého platí. Někteří lidé jsou vůči osobnímu kouzlu člověka imunní a potřebují holá fakta, proč jsou vaše názory a postoje ty správné i pro něj. Zapojte hlavu a uvažujte i argumentujte na základě logiky.

NOVINKA! VELKÝ TAROT 2020!

Zjistěte, co Vás čeká! Poznejte svou budoucnost dříve, než se stane skutečností! Nečekejte a vytáhněte si svých 5 karet hned teď!



Lev

V poslední době můžete cítit sociální izolaci. Vaši přátelé dohání důležité věci do konce roku a nemají na vás čas. Zkuste zavolat své rodině a poptat se jich, jak se jim daří. Poznáte, že nejste na tom světě tak opuštění, jak jste si o sobě mysleli.

Panna

Pokud jste neměli kvůli vztahovým potížím čas na vlastní práci nebo studium, s dneškem přichází konečně to kýžené období klidu, kdy dokončíte všechny své resty a pohnete s věcmi kupředu. Díky vyřešenému osobnímu životu zaznamenáte i úspěch v práci.

Váhy

Nebojte se rozesmát své okolí, které potřebuje dodat trošku šťávy. Pochvala nových bot, úsměv či povzbuzení dělá s lidmi zázraky. Nečekejte na chvíli, až to někdo udělá za vás. Začněte kolem sebe šířit pozitivní myšlení a ostatní udělají totéž.

Štír

Pokud chcete dosáhnout svého, je nutné, abyste místo pohodlné e-mailové korespondence "zvedli zadek ze židle" a šli si s dotyčným promluvit tváří v tvář. Nejenže se vyhnete tomu, aby druhá osoba četla mezi řádky to, co tam není, ale ocení i vaši přímočarost.

TAROT PŘÁNÍ

Pokud máte své tajné přání a chcete vědět, zda se vám vyplní, pak neváhejte a vytáhněte si své 3 karty teď!



Střelec

Máte v sobě skryté talenty, které jsou blokovány. Vesmír vám však posílá osobu, která vás nejen odblokuje, ale vaše nadání i rozvine. Místo závisti věnujte pozornost jejímu vědění. Brzy to totiž budete vy, kdo postoupí na záviděníhodnou úroveň.

Kozoroh

Čeká vás velmi zajímavý rozhovor, který může být i kontroverzní. Neuzavírejte se nepříjemným tématům, protože hovoření o nich je to, co potřebujete, abyste se zbavili zbytečné zátěže, kterou nosíte jen proto, abyste nehovořili o nepříjemných tématech.

Vodnář

Pokud jste přísní na nováčky a dáváte jim zabrat, zamyslete se nad sebou. Jste skutečně něco víc než začátečník? Spadli jste učení rovnou z nebe? Tak proč se povyšovat? Projevte přátelskost, trpělivost a důvěru, kterou byste chtěli i vy sami pro sebe.

Ryby

Můžete mít opravdu perný den, existuje však lék. Vyhýbejte se všem nepříjemným lidem, kteří hodně mluví, málo dělají a navíc hází své vlastní problémy na ostatní. Snažte se od nich sednout co nejdál a omezte konverzaci s nimi na "dobrý den" a "na shledanou".