Horoskop na úterý 11. května: Novoluní v Býku ovlivní vaše finance

Beran

Můžete se těšit na rodinnou přízeň od samotné Venuše ve znamení Blíženců. Veškeré domácí záležitosti proto naberou rychlý spád, dobrý směr a zdárné vyřešení. Vy jste povětšinou materiálně založeni, takže ve vašem případě to nebude jenom oblast citů.

Býk

Chovejte se stále k ostatním lidem s pokorou. Ono na lidových moudrech vskutku něco je. Zvláště o chování se takovým způsobem k lidem, když stoupáme vzhůru, abychom se je pak nemuseli bát potkat, když naopak klesáme dolů. To skutečně vesměs platí. A dnešní novoluní v Býku vás hodně ovlivní, přemýšlejte nad svým vztahem k penězům.

Blíženci

Zabrat vám dnes dají vztahy. Často vám ve vztahu s partnerem doslova potečou nervy, a to navíc ještě z malicherných důvodů. Nebudete schopni se povznést nad drobné povahové rozdíly a protistrana rovněž nikoliv. Tak se dnes raději vyhýbejte hádkám a konfrontacím.

Rak

Váš účet by mohl zasáhnout menší finanční propad. Ale to byste nebyli Raci, abyste situaci nepředvídali s předstihem a něco si nenaspořili. Nyní žijete maximálně skromně. Máte úspory na vícero místech, ale v žádném případě je nechcete všechny vyčerpat.

Lev

Vlivem dnešního novoluní v Býku by se vám konečně mělo podařit najít tým lidí, kteří vás intelektuálně posouvají, nikoliv stahují dolů. V mnoha případech vám pomohou lidé se zvýšeným obsazením znamení Blíženců v horoskopu.

Panna

Musíte se připravit na pokles příjmů, a tak bude dobré, pokud si již v počátku ranního nákupního běhu vytvoříte rezervu. Netrapte se sníženými příjmy. Pravděpodobně si budete připadat nevalně, ale všechno se ještě v dobré obrátí. Jen netlačte na pilu.

Váhy

Potěší vás důvěra přátel, kdy se vám se vším otevřou a někteří zase vše rychle zapomenou. Nosí toho v hlavě prostě moc. V klíčových tématech se proto spoléhejte jen na své zkušenosti a řešte věci i v kolektivu samostatně a bez velké opory okolí.

Štír

Průběh novoluní bude opravdu záležet jenom na vás. Postavíte se v jisté záležitosti do opozice a budete dělat, že všechno umíte nejlépe, anebo s pokorou přiznáte, že máte v dané věci ještě rezervy a necháte se druhými poučit? To druhé je výhodnější.

Střelec

Od rána uvidíte jisté finanční záležitosti poněkud černě, a to ještě nevíte, že vám někteří lidé odmítnou v průběhu dne zaplatit úplně. Avšak vaše vyřídilka bude natolik bravurní, že si na své přijdete a nikdo si vás do budoucna nedovolí šidit.

Kozoroh

Ráno se budete pracovního dne trochu bát, protože se začínáte pohybovat v neznámém prostředí, nebo s novými lidmi, případně dostáváte neznámou složitější zakázku, ale nakonec se ukáže, že se bojíte úplně zbytečně. Jste profíci a umíte to!

Vodnář

Nepočítejte s tím, že všechno, co si dnes o novoluní naplánujete, půjde úplně hladce. Ovšem žádný velký labyrint světa to také nebude. Proto se raději vrhněte s vervou na všechny úkoly a flexibilně řešte případné změny v pořadí, v jakém přicházejí. Vše zvládnete.

Ryby

Do konce dne zaujmete pouze strategii přežít a odejít domů, co nejdříve to půjde. O rozvíjení kariéry, kreativity, vzdělání se nedá ani mluvit. A ani byste to vaším kolegům při své náladě nedoporučovali. Je třeba prostě vyčkat na lepší hvězdnou přízeň.