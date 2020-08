Horoskop na úterý 11. srpna: Čeká vás úspěšný den

Beran

Do hlavy se vám vkradou nápady, které by vám mohly přinést výraznou časovou úsporu, hlavně co se rutinních činností týče. Pokusíte se je hned dnes uvést do praxe, protože víte, že díky tomu byste mohli dělat něco daleko užitečnějšího. Uspějete.

Býk

Dnes se budete hodně zajímat o investiční fondy. Slušný zisk vám mohou přinést i nějaké krátkodobé vklady, stačí, když se budete držet základních pravidel bezpečného investování. Peníze navíc se vám jistě budou hodit, koupíte si něco pěkného.

Blíženci

V zaměstnání se bude dařit zejména cestovním kancelářím, průvodcům, technikům a sociálním pracovníkům. V ostatních profesích nečekejte pro dnešek žádnou výraznou změnu. Jednoduše si budete moci užívat krásného letního dne tak, jak vás napadne.

Rak

S velkým překvapením zjistíte, že už jste si letos našetřili dostatek peněz na to, abyste mohli realizovat některé ze svých dlouhodobých plánů. Štěstí vám bude přát, takže se můžete směle vrhnout do všeho, co vás zrovna napadne. Nemůžete šlápnout vedle.¨

MĚSÍČNÍ HOROSKOP LÁSKY NA SRPEN

Zjistěte, co si pro vás hvězdy na tento měsíc připravily v milostném životě!



Lev

Poslední dobou pracujete víc, než je zdrávo a rodinu vídáte jen tak z rychlíku. Dnes si řeknete, že už toho bylo dost a rozhodnete se věnovat celý večer pouze svojí rodině. Všichni příslušníci to náležitě ocení, také už si vás pěkně dlouho neužili.

Panna

V partnerství se dnes raději vyhýbejte intimitě a neočekávejte žádní krásné, romantické chvíle. Vás protějšek nebude naladěn na stejnou notu jako vy a vy byste pak mohli být pořádně zklamaní. Raději všemu nechte volný průběh, ono to nějak dopadne.

Váhy

Dnes máte vhodné konstelace pro rozvíjení partnerství. Bude vám záležet na naprosto rovnoměrné angažovanosti obou partnerů. Vy se o svůj protějšek s láskou staráte a to samé požadujete od něj. Vás protějšek se vašim změnám nebude vůbec bránit.

Štír

Opačné pohlaví po vás pokukuje a pokouší se s vámi flirtovat. Vy si necháte zájem líbit, ale jen pokud se bude jednat o neškodný flirt. V opačném případě objekt sexuálního zájmu bez okolků odmítnete. Tím ho sice urazíte, ale nemusíte se tím trápit.

KARMA TAROT

Karty vám odhalí karmický potenciál. Nečekejte a vytáhněte si svých 5 karet teď!

Střelec

Dnešní den přeje všem jedincům, kteří vykonávají nějakou technickou profesi. Bude se vám dařit všechno, na co sáhnete a dosáhnete všeho, co si přes den usmyslíte. Úspěch vás dnes nemine. Ostatní nemusí vůbec zoufat, váš čas přijde velmi brzy.

Kozoroh

Svým vrstevníkům budete dnes připadat poněkud usedlí. Pravděpodobně je to tím, že zastáváte jisté názory, které se absolutně neslučují s promiskuitou, které jste svědkem ve svém okolí. Přátelům nebudete nic vysvětlovat a budete se držet stranou.

Vodnář

Dnes se bude dařit více novým vztahům, než dlouhodobým manželstvím. Šťastní budou především jedinci, kteří budou moci doma naplno rozvíjet své fantaskní nápady. To bude vašemu protějšku připadat velmi eroticky rajcovní, takže si opravdu užijete.

Ryby

Většinou jste povahově velmi mírní, dnes budou ovšem vaše reakce na jakékoliv podněty poněkud nepřiměřené. Nebudete si vědomi, co za tím stojí, ale pokusíte se držet stranou od všeho, co by vás mohlo nějakým způsobem rozčílit. A dobře uděláte.