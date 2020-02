Horoskop na úterý 11. února: Mluvte se svým protějškem otevřeně

Buďte ke svému partnerovi či partnerce otevření a mluvte s nimi o všem, co vás trápí. Zatloukání byť drobností a vyhýbání se upřímnému rozhovoru nic dobrého nepřinese. Rovněž se nebraňte pozvat k sobě své přátele. I oni vás alespoň jednou za čas potřebují.

Beran

Nebojte se vydat na cestu, kterou jste si vytyčili, hvězdy jsou vám nakloněny. Je načase zahodit pryč všechno to sebepodceňování, nedostatek důvěry v sebe i ostatní a začít si věřit. Vaše cesta může být odvážná, ale vždy sníme jen o tom, na co máme sílu.

Býk

Není všechno zlato, co se třpytí, a ve vašem životě už se toho třpytilo hodně. Zbavte se veškerých kočičích cetek a lépe vnímejte nitro lidí okolo vás. Objevíte zlatou žílu tam, kde byste to vůbec nečekali. Někteří zažijí zklamání z falešných lidí.

Blíženci

Nemusíte si přát zlaté tele, ale více otočte pozornost k materiálním věcem. Ať se vám to líbí nebo ne, bez solidního základu pro přežití nemůžete dosáhnout nemateriálního rozvoje. Příroda hovoří jasně, teprve po žrádle si uvědomujeme, že je něco víc.

Rak

Nezoufejte, že se nevede tak, jak byste si přáli. Máte dostatek času dosáhnout všech vašich snů, jen neklesejte na mysli. Nejdříve vybudujte solidní základy, na kterých můžete stavět a pak se věnujte všem těm úžasným věcem, které naplňují vaše srdce.

Lev

Nemusíte se honit za penězi, protože nejsou vše. V poslední době jste zanedbávali rodinu a ta vám to dávala znát svojí zatrpklostí. Naplánujte společný výlet na hory, kde se budete věnovat jen svým milovaným nejbližším. Pracovní telefon nechte doma.

Panna

Promluvte si otevřeně o tom, co vás trápí. Nebojte se být ke svému protějšku drobet kritičtější. Udělal pro vás hodně, ale také má trochu másla na hlavě. A vy to máte úplně stejně jako on. Menší potyčka vyčistí vzduch a nastaví hranice na obou stranách.

Váhy

Nebojte se nahlédnout na věci novým způsobem. Zastavili jste se ve vývoji, aby se vám prohloubily kořeny, ale teď přišla ta pravá chvíle růst za slunečními paprsky. Nebojte se jít zaslepeně za svým cílem, ale úplně jinak, než jste doposud postupovali.

Štír

V těchto dnech se radikálně mění situace. Vaše nitro se postupně léčí ze starých ran a vy vidíte, kolik času promarnil člověk sebelítostí. Vzchopte se a uvědomte si své vysoké kvality. Nalepte si na sebe mnohem větší cenu než doposud. Vše se zlepší.

Střelec

Je potřeba si uvědomit, že na světě nežijete jenom vy dva, ale rovněž vaše okolí, které vás chce vidět. Uspořádejte s nejbližšími nějakou sešlost. Nemusí to být zrovna večírek, ale i hraní karet nebo večerní posezení u vína vaši nejbližší milerádi uvítají.

Kozoroh

Nechte vše odplavat po řece. Vše staré bylo k něčemu dobré, i když to mohlo bolet. Procházíte hlubokou změnou, která vás přiměje vylézt z ulity a dívat se na svět jako sebevědomější osoba, která ví, co chce, jde si zatím a zároveň má smysl pro čest.

Vodnář

Vnímání vlastní hodnoty tkví i ve schopnosti umět ocenit svoji práci. Pokud se vám finančně nedaří, možná že to není ve vašem šéfovi skoupém na peníze, ale v mylně utkvělé představě, že člověk nesmí dělat práci pro peníze. Nenechávejte se vykořisťovat.

Ryby

Vaše mysl má velmi velkou sílu, proto ji nevyužívejte destruktivním způsobem a už ne vůbec proti sobě. Místo "jsem to ale blbec" si řekněte, že i mistr tesař se někdy utne. Lépe ovládejte své myšlenky a svět kolem vás se bude měnit k vaší úplné spokojenosti.