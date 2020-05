Horoskop na úterý 12. května: Budete plní elánu a odhodlání k činům

Pokud se nebudete bát ukázat, co ve vás je, můžete se připravit na nečekané úspěchy. Je možné, že dnes od rána budete pociťovat, že je "den D" a sami se rozhodnete pro dlouho plánované kroky. Neváhejte a jděte si za tím, co je pro vás důležité. Zářivá budoucnost čeká.

Beran

Konflikty ve vztahu s partnerem zvládnete hravě vyřešit. Nebudete do nich zapojovat rozbouřené emoce, ale počkáte, až se situace zklidní. To, že se dnes dokážete o prekérních věcech bavit s chladnou hlavou, vám oběma v mnohém pomůže.

Býk

Využijte svých komunikačních schopností, pracovití Býci! Dnes vám hvězdy posílily vyřídilku a vaše charisma ještě umocňuje účinek vašich slov, takže jste opravdu schopní umluvit každého k čemukoli. Víte už, komu a co byste dnes chtěli účinně říct?

Blíženci

Někteří z vás pomrkávají po jiné pracovní pozici a těm přináší hvězdy dobré zprávy. Do toho, vše se podaří! Akorát nesmíte povolit v případě prvních nezdarů. A vy ostatní? Jednání, prezentace, dohody, to jsou témata, která vám dnes přinesou úspěch.

Rak

Hned po ránu vás přepadl pocit vyrovnanosti a cítíte, že budete dnes pracovat s rozvahou, ale důsledně. To s sebou přináší samozřejmě i uznání nadřízených a hvězdy naznačují, že se skutečně dostaví. Aby ne, dnes se vám povede dořešit řadu nedodělků.





DĚTSKÝ HOROSKOP NA MÍRU!

Profesionální a jedinečný astrologický výklad. Ideální dárek pro děti, který je bude provázet celým životem. Zpracování podle přesného data a hodiny narození! Cca 20 stran A4, kvalitní knižní vazba, krásné provedení!

Lev

Máte vysněné pracovní místo a teď se zdá, že byste jej jednou mohli získat? I když to vypadá jako chiméra, pokud jste se dostali do kontaktu s lidmi, které vám tuto pozici slibují, věřte jim. Zůstávejte ve styku a těšte se – brzy se splní vaše sny!

Panna

Máte pocit, že zvládnete všechno na světě a obdiv kolegů vás v tom ještě utvrzuje. Ale pozor! Rozjetí máte tendenci nabrat si více, než dokážete zvládnout, a to by se vám mohlo pěkně vymstít. Byli byste v práci od rána do večera, a ještě byste nestíhali.

Váhy

Dnes si dejte pozor na střet s autoritami! Máte na všechno svůj názor, ale diplomacií právě nevládnete. V rozčilení byste si mohli při hádce s nadřízeným zadělat na pěkný problém. Proto se raději držte stranou a nepouštějte se do žádných diskuzí.

Štír

Nezaměstnaní nebo nespokojení v zaměstnání, dnes je ideální den na absolvování pohovoru u nového zaměstnavatele. Působíte seriózně a inteligentně, takže si vás žádný zaměstnavatel nenechá utéct! Vy ostatní se dnes soustřeďte na jednání a prezentace.





TAROT SPŘÍZNĚNÝCH DUŠÍ

Nakoukněte do tajů vašich vztahů! Nečekejte a vytáhněte si své 3 karty hned teď!

Střelec

Nemusíte peněženku zakopat na zahradě a kreditní kartu schovávat pod matrace. Hvězdy přejí užívání si materiálních výdobytků! Můžete si dovolit více, než jste zvyklí, a trochu se i nechat rozmazlovat při online nákupech pro sebe i domácnost.

Kozoroh

Hvězdy vám dnes posílají pěknou dávku bystrosti a inteligence, takže by se vám mělo podařit vše, co máte v plánu! Zejména co se týká jednání, papírování, vyřizování na úřadech nebo příprav a podpisu dohod a smluv. Máte dveře k úspěchu otevřené!

Vodnář

Milí Vodnáři, dnes hvězdy ve vašem znamení posilují otázku zahraničí. Můžete vydělat díky jednání se zahraničními společnostmi. Pokud chcete investovat, porozhlédněte se po zahraničních trzích, nebo si zakupte zahraniční zboží.

Ryby

Návrhy na spolupráci a výhodné nabídky se na vás ze všech stran jen hrnou, a najednou jich může být více než je zdrávo. Budete muset investovat čas do jejich přebírání a vybírání těch nejvhodnějších. Nenechte ale své partnery čekat příliš dlouho!