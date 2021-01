Horoskop na úterý 12. ledna: Dejte si velký pozor na nevěru!

Beran

Dnes je díky Venuši v Kozorohu velice příhodný čas pro lásku. Partnerské vztahy, které byly v poslední době spíše ve fázi recese, se dají opět do pořádku. Těšit se proto můžete na romantické procházky a večeře při svíčkách. Také na nedostatek sexu si nemůžete stěžovat.

Býk

V lásce procházíte neutrálním obdobím. Vhodný protějšek se nerýsuje, místo toho se objeví jistý neodbytný ctitel. Snažte se jednat citlivě, ale na rovinu. Lavírováním a neurčitými nadějemi trestáte nejen sebe, ale především dotyčného obdivovatele.

Blíženci

Potřebujete trochu oddechu od rodiny. V poslední době vás totiž neustálá společnost blízkých psychicky i fyzicky vyčerpala. Vyhnete se proto ponorkové nemoci a dnešní den strávíte s přáteli. Skvěle se odreagujete a zapomenete na veškeré starosti.

Rak

Váš protějšek vás v jisté činnosti zastíní. Žárlivost a negativní pocity však jistě nejsou na místě! Místo toho se snažte radovat z úspěchů a schopností svého partnera, stejně tak jako on se raduje z úspěchů vašich. Občas byste měli potlačit své ego.

Lev

V poslední době se na práci takřka vůbec nesoustředíte. Doposud vám to sice procházelo, avšak vlivem zítřejšího Novoluní byste mohli tvrdě narazit. Dejte si pozor na zbytečné chyby a banální kiksy. Šéf vás totiž sleduje a mohli byste se velmi lehce ocitnout na koberečku.

Panna

Vytrvejte! Své pracovní sny máte takřka na dosah ruky. Poslední metry do cíle však nebývají lehké, a proto je v žádném případě nepodceňujte. Nepolevujte ve svém snažení a jděte nesmlouvavě za svým. Připravte se na poslední překážku před finišem.

Váhy

Dnešní den přeje statečným, a to zejména co se týče zaměstnání. Snažte se proto popustit uzdu fantazii a nebojte se odvážných nápadů. I když se mohou zdát nereálné, leccos vás naučí. A kdo ví, možná je dotáhnete to konce. Chce to jenom odhodlání!

Štír

Dejte si pozor na neúmyslné urážení svého okolí. Vaše jízlivé a kritické poznámky, přestože nejsou míněny nijak zle, by mohly natropit mnoho škod. Následky pak budete dávat jen velmi těžko dohromady. Proto si raději pečlivě hlídejte, co dnes říkáte.

Střelec

Pokud se nacházíte v počátečním stadiu vztahu, dejte si vlivem Venuše velký pozor na nevěry! Máte sklony k neuváženým činům. Nezapomeňte, že křehké začátky partnerského vztahu by podobnou ránu nemusely unést. Proto dnes jednejte racionálně a s chladnou hlavou.

Kozoroh

Podaří se vám udobřit si přítele, se kterým jste se nepohodli. Nebude to sice lehké, naštěstí však umíte přiznat svou chybu a máte dostatek empatie na to, abyste poznali, co se kamarádovi honí hlavou. Díky tomu se nakonec vše urovná a v dobré obrátí.

Vodnář

V lásce se vám díky zítřejšímu Novoluní v Kozorohu podaří prolomit ledy. Díky tomu zažijete velkou euforii, a přestože je leden, zmocní se vás hřejivý pocit jistoty a bezpečí. Vztahy jsou složitá záležitost, vy si však můžete vychutnávat pocit, že vše je tak, jak má být!

Ryby

V práci na vás spadnou nové povinnosti a objeví se staré resty. Kvůli tomu se dostanete do velice nepříjemného časového presu, který vám způsobí nemalé problémy. Naštěstí všechno stihnete tak, jak potřebujete. Bude to však cenná lekce do budoucna.