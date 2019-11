Horoskop na úterý 12. listopadu: Někoho ovlivní úplněk, hrozí i úrazy

Beran

Okolí dnes bude naprosto praštěné. Všímejte si raději svého a nekomentujte ostatní, vyplatí se vám to. Dnes je vhodná doba, abyste se po svých povinnostech opět pustili taky do koníčků, které jste v poslední době zanedbávali. Hned vám bude lépe.

Býk

Úplněk se nachází ve vašem znamení a vy cítíte mnoho sil, ale také velký nepokoj ve vaší duši. Rozhodně se nebraňte přicházejícím změnám, kterých se trochu nelogicky obáváte, budou jen k vašemu dobru. Už brzo uvidíte pozitivní výsledky ve vašem životě.

Blíženci

Úplněk má na vás silný vliv. Měli byste si dnes dávat pozor na to, co děláte, hrozí vám ošklivý úraz. Raději si dejte dneska oddych a moc se nevrhejte do nových věcí, můžete podlehnout falešné iluzi, která by vás později mrzela. Raději rozjímejte!

Rak

Hypersensitivní jedinci by měli využít dnešního úplňku v Býku, který jim je schopen napomoci vyřešit dlouhodobé a pomalu se táhnoucí záležitosti. Nebojte se toho, zapalte si svíčky a meditujte nad vaší životní situací, určitě najdete správné řešení.

Lev

Zvýšená aktivita se dnes vyplatí. Zajděte si zasportovat, vybijete tím ze sebe všechno negativní, co se ve vás nashromáždilo. Určitě se vyhýbejte případným konfliktům, nejste v racionálním stavu mysli, abyste je vyřešili ke všeobecné spokojenosti.

Panna

Dnes můžete být náchylní k onemocnění průdušek, raději se teple oblečte a pijte hodně horkého čaje. Čekají vás zajímavé příležitosti na poli vlastního sebevzdělání. Objevíte v sobě skryté talenty, kterými překvapíte sami sebe. Určitě se nepodceňujte.

Váhy

Dnešek vás vyvede naprosto z rovnováhy, protože vaše okolí se bude chovat naprosto iracionálně, jako kdyby je někdo praštil lopatou do hlavy. Uklidněte se, vy je ustojíte, jen to chce nedostat se na jejich šílenou vlnu a vše bude zase v pořádku.

Štír

Dneska jste jako milius a nehodláte si nechat kazit den, který začal naprosto vynikajícím způsobem. Zachovejte si svůj optimismus, váš partner jej totiž ocení. Pokud jste nezadaní, díky veselé náladě dokážete okouzlit prakticky kohokoliv ve svém okolí.

Střelec

Mezi vašimi přáteli zavládnou žabomyší války, vy se však do nich nenechte zatáhnout, jsou totiž zcela zbytečné a naprosto směšné. Zkuste spíše vašim kamarádům vysvětlit, že jejich hašteření je naprosto kvůli ničemu a vůbec nic hezkého tím nezískají.

Kozoroh

Vytrvejte ve svých snech, kterým se věnujete ve volném čase, jsou totiž ve vašem životě naprosto stěžejní a dávají vašemu osudu hluboký smysl. Jen se zamyslete, jak zařídit, abyste na svoje zájmy měli mnohem více času, než jste měli do této doby.

Vodnář

Dneska dostanete naprosto šokující zprávy, kterým hned neporozumíte a budete potřebovat chvíli času na jejich zpracování. Je to však v pořádku, možná na první pohled vypadají hrozivě, ale s odstupem času poznáte, že se jednalo o naprosté prkotiny.

Ryby

Nechte se dneska unášet svojí múzou. Vaše fantazie, víra ve věci, které děláte, a schopnost jít si za vytyčenými cíli, vám vlijí do žil příval energie. Ten jste už dlouho nezažili. Musíte však poslouchat svoji múzu a vlastní nitro, abyste dosáhli cíle.