Horoskop na úterý 13. července: Dnešek je váš šťastný den!

Beran

Trigon Slunce v Raku na vás působí přímo blahodárně a vy toužíte své nápady promítnout do slunečných projektů, proč také nepustit svůj talent na světlo? Zelenou máte prioritně vy, kteří působíte v oblasti návrhářství, inženýrství a nějakých vynálezů.

Býk

Aniž byste tušili, stavíte si právě základy pro povýšení. Takže komunikujte, pište či čtěte a vypilujte svůj intelektuální náboj do ostrých hran! Finanční jistota je pro vás na nejvyšším stupni hodnotového žebříčku, tudíž je dnešek šťastným dnem.

Blíženci

Cítíte, že další období bude hodně zátěžová a tím pro vás omezující. Ještě nevíte, jak s tím naložíte, nicméně víte, že v dohlednu se spustí kosa na kámen a vy musíte sjednat s šéfem nějaký kompromis, jinak nebudete mít dostatek formy, což je třeba.

Rak

Jupiter v Rybách vám dnes přeje, takže se nemusíte obávat finančního propadu, je to naopak signifikátor vyšších příjmů a blahobytu. Zisk je zakódován zejména v písemnostech, smlouvách, mluveném slovu, obchodování a různých řemeslných pracích.

DĚTSKÝ HOROSKOP NA MÍRU!

Profesionální a jedinečný astrologický výklad. Ideální dárek pro děti, který je bude provázet celým životem. Zpracování podle přesného data a hodiny narození! Cca 20 stran A4, kvalitní knižní vazba, krásné provedení!

Lev

To vy jste nyní hyperaktivní a dokázali byste utahat druhé, mějte pro ně pochopení. Z hlediska šancí a změn se jeví dnešní den jako velmi důležité období. Váš vládce Slunce se spojuje příznivým Marsem ve Lvu, z čehož může vyskočit překvapivá nabídka.

Panna

Pamatujte, že všeho moc škodí! Překážky jsou signalizovány hlavně kolem odpoledne, kdy se váš vládce Merkur dostává do střetu s retrográdním Saturnem. Zachovejte svůj pověstný rozum a chladnou hlavu, pak vše v pohodě zvládnete, uvidíte konec konců sami.

Váhy

Něco či někdo vás dnes může posunout o kus vpřed. Uznáte, že by byla škoda to propást? Od podvečera se začíná silně ozývat váš skrytý talent, což vám dává další šance. Víření tvůrčích šťáv bude v brzké době korunováno úspěchem! Užívejte si to naplno.

Štír

Je vhodný den pro obchodování, spolupráci, finanční analýzy a také řemeslné práce. Činnost ve skupině více lidí hraje prim. Přestože nejde o žádné výjimečné změny, můžete se těšit na období, ve kterém bude převládat přátelská atmosféra.

MAGICKÝ TAROT LÁSKY

Personalizovaný výklad kartářkou! Sami si vytáhněte karty! Tarot vám řekne vše o vašem milostném životě!

Střelec

Velmi důležitou sférou se pro vás po profesní stránce jeví zahraničí. Máte poctivé úmysly a zejména od odpoledních hodin i vlivem Venuše ve Lvu velmi působivé vystupování, takže dokážete upříst pavučinu konexí i ve vyšších sférách.

Kozoroh

Pozor, v tomto čase máte tendenci být obzvláště emoční. Vaše šípy mohou být stříleny rovnou od pasu! Je vhodné se odreagovat tím, že se ponoříte do nějaké své tvůrčí činnosti nebo se budete věnovat koníčku, při kterém zapomenete na všechny strasti.

Vodnář

Dnes byste mohli dosáhnout významnější pozice. Především kolem odpoledne navyšuje vaše skóre. Jakmile váš počítačový mozek všechno zanalyzuje a přijde na logické řešení dalšího pracovního postupu, nikdo jej už nepřesvědčí o opaku, zabodujete.

Ryby

Nynější seznámení by přineslo nejistotu a z vysněného obláčku by štěstí nezapršelo. Vaše nervy jsou v tomto období slabší a můžete vybouchnout, takže není radno řešit důležité věci se šéfem. Jeho názory se vám nyní příčí a může to přinést konflikt.