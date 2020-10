Horoskop na úterý 13. října: V práci vás dnes čeká překvapení

Beran

Konečně vám opět někdo připomene, že musíte také odpočívat, a ne se snažit dělat všechno na sto deset procent. Vaši blízcí také nadšeně ocení, pokud vás uvidí více, než tomu bylo doposud. A stejně tak rozradostníte svou přítomností váš protějšek.

Býk

Rodinné záležitosti by vám mohly přidělat poněkud vrásky na čele, jenomže to není ta nejlepší cesta. Proto volte krédo: dont worry, be happy - tedy bez starostí, a raději se věnujte něčemu, co vám dá potřebnou energii pro další aktivity.

Blíženci

Dnešek je vám příznivě nakloněn v mnoha ohledech. A to zvláště pokud milujete dny, které plynou v příjemném tempu a nemusíte si připadat jako honicí pes, kterého ještě navrch vysílají co chvíli po docela jiné stopě. Věnujte se všemu, co je třeba dotáhnout.

Rak

Dobré zprávy budou dnes přicházet doma hezky po troškách, takže se budete moci celý den těšit z úspěchů vašich blízkých. Vaši příbuzní vás navíc berou jako ideální poradní typ, s nímž mohou probrat své další životní kroky, a jako toho, co poradí.

Lev

Pokud vám při dnešku bude připadat, že vás to v práci naplňuje mnohem více, než po boku vašeho milostného protějšku. Zauvažujte, proč to tak je. Ohledně rodinných půjček si napřed rovněž ujasněte, co a jak vám tento případný krok přinese dalšího.

Panna

Budete mít kolem sebe dostatek lidí, kteří s vámi budou toužit spolupracovat na vašich projektech a nebudou malicherně lpět na maličkostech. Hlavu vám zamotá nejenom úspěch v práci, ale také kdosi nový ve vašem rodinném životě, kdo vás inspiruje.

Váhy

V oblasti domácího bojiště se umíte projevit naplno, jste sebejistí a víte dobře, co chcete a jak toho dosáhnout. V práci vám však stále ještě dělá potíže být sami sebou. Překvapte kolegy i nadřízeného také jinou reakcí, než jakou od vás čekají.

Štír

Budete mít dnes dostatečnou nervovou rovnováhu, abyste zvládli různé zádrhele a nečekané překvapení. Naopak to budete vy, kdo bude dodávat ostatním pocit ukotvení a bazírovat na vzájemných mezilidských vazbách. S úsměvem to jde všechno lépe.

Střelec

V zaměstnání jste při dnešku překvapeni slušností, které už je skoro jako šafránu. Někdo z kolegů vás doslova ohromí, protože se věnuje sociální pomoci a charitě všeho druhu a vy se od něj můžete učit. Ve vztahu i v rodině jinak vládne výbušnost.

Kozoroh

Pracujete-li na zlepšení vašeho milostného vztahu, neměli byste získávat přízeň svého drahého či drahé za každou cenu. Své city umíte přece zhmotnit i do podoby mnohem nenucenější, kdy si nebudete připadat jako prosící o almužnu, ale partner.

Vodnář

Jestliže se naučíte říkat se zdravým sebevědomým své požadavky, doma to způsobí přechod do mírné revolty, protože na to není nikdo zvyklý. Odreagujete se alespoň v práci, kde se stanete finančním mágem, který bude vědět, co jak a kam vložit.

Ryby

Venuše vám přeje a váš rodinný život vám bude dělat radost. Máte sice méně času na váš protějšek, ale zase děti budou nadšené. Řekněte si, že nepotřebujete dlouhé hodiny milostných rozhovorů, ale na to důležité si čas najdete vždycky. V práci vás čeká překvapení.