Horoskop na úterý 14. července: Motivujte se k větším cílům

Beran

Nacházíte se v období pracovního útlumu. I když byste se nejraději věnovali jen svým záležitostem, a to ještě těm nejnutnějším, připravte se na to, že v práci po vás budou nadřízení požadovat plné nasazení. Nakonec se překonáte a bude to stát za to!

Býk

Vaše vztahy k potomkům, které v nedávné době procházeli menší krizí a tím pádem byly i lehce napjaté, se konečně urovnají. A to jako mávnutím kouzelného proutku. Sami až budete překvapeni, kde že se stala ta přelomová událost. Tak to občas chodí!

Blíženci

Vaše přesvědčovací schopnosti jsou dnes na výši. Máte smysl pro logiku a navíc dokážete odhadnout smýšlení ostatních. Díky těmto přednostem se vám podaří dostat každého okamžitě na svoji stranu. To se vám vyplatí zejména při pracovních jednáních.

Rak

Své názory dnes dáte ostatním rázně najevo, a to i přesto, že víte, že se s pozitivním

ohlasem pravděpodobně nesetkáte. Je pro vás však důležité, abyste vyjádřili svůj postoj. Jen tak budete mít pocit, že jste pro svou věc udělali opravdu maximum.

Lev

Můžete těšit na velice zajímavou kulturní akci! I když jste v poslední době tuto stránku sebevzdělávání poněkud zanedbávali, buďte si jisti, že vás čeká zajímavý a přínosný zážitek, na který budete ještě dlouho a rádi vzpomínat. Proto neváhejte!

Panna

Budete se těšit na schůzku, kterou jste si v nedávné době smluvili s novou známostí. Přestože tušíte, že se jedná o atraktivní a slibnou partii, raději své nadšení přece jen krotíte. Moc dobře si uvědomujete, že není všechno zlato, co se třpytí!

Váhy

Vlivem Slunce v Raku budete v práci potřebovat někoho, kdo vás motivuje k větším výkonům. Jak se říká, konkurence je zdravá a potřebná! V současné době máte pocit, že již není, kam se zlepšovat. Opak je pravdou! Rozhlédněte se pořádně kolem sebe!

Štír

Vaše libido se ozve a vy budete cítit silné tělesné pokušení k atraktivním jedincům opačného pohlaví. Dobře však víte, že něco takového byste svému partnerovi nikdy neprovedli. Máte pevné morální zásady, a proto zůstanete jen u erotických představ.



Střelec

V práci budete vystaveni jisté stresové situaci. Naštěstí však projevíte duchapřítomnost a nenecháte se rozhodit tlakem. Vaše schopnost improvizace a překvapivě rázné jednání ohromí nejenom kolegy, ale především nadřízené! Pochvala vás tedy nemine.

Kozoroh

Jistému kamarádovi dáte tip na dobrou koupi. I když vás rada bude stát čas a energii, není nic, co byste pro dobré přátele neudělali. A věřte, že vaše obětavost bude řádně oceněna. Když jde o druhé, nezná dnes vaše trpělivost a laskavost hranice.

Vodnář

Kdosi se bude vlivem Marsu v Beranu pokoušet podkopat vaši kariéru. Budete z toho značně otráveni, dobře si totiž uvědomujete, že se jedná o kolegu, který se tváří naoko přátelsky a jehož žoviální chování vám dalo pocit, že jste na jedné lodi. Nebudete však smutní!

Ryby

Pomalu, ale jistě. To je vaše krédo, díky němuž se v současných dnech propracováváte mezi nejlepší zaměstnance ve firmě. Máte trpělivost a vytrvalost, která vašim výbušnějším a dravějším kolegům chybí. Těšte se na blížící se úspěchy! Neminou vás.