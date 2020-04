Horoskop na úterý 14. dubna: Pusťte se s chutí do nových projektů

Beran

Inteligentní Merkur v Beranu vás posiluje v oblastech studia a zkoušek. Samozřejmě můžete tyto schopnosti využít, i pokud máte školu už dávno za sebou. Třeba při online prezentacích, studiu při zaměstnání nebo v různých online diskuzních kroužcích.

Býk

Radujte se, přišel váš šťastný den! Snažte se ještě do pátku rozjet co nejvíce akcí, které jste měli dříve v plánu. Poté už nebudete mít tak silnou intelektuální podporu Merkura, ale zase budete mít dost sil a vytrvalosti k pokračování započatého.

Blíženci

Můžete se pustit do všeho, kde potřebujete vytvořit něco nového a zapomenout tak na negativní zprávy, které se poslední týdny šíří světem. Zaměřte se hlavně na svou kariéru! Prohledejte šuplík, možná najdete nějaký už dávno odložený a velmi zajímavý nápad k realizaci.

Rak

Již jen pár dní na vás ještě dohlíží aktivní Mars a snaží se vám ze všech sil pomáhat v uskutečňování vašich smělých plánů. Je v tomto směru přímo odborníkem, tak jeho silné podpory využijte! Plněním svých starých plánů si přece plníte i své sny.

Lev

Sluneční záře vás uklidňuje a ještě dnes vám Slunce pomáhá se zvládáním vašich každodenních strastí. Jeho paprsky dokáží vytlačit lecjaký mráček a ve spolku s Uranem hodlá i příjemně překvapovat! Máte se na co těšit, milí Lvi, je před vámi krásný den!

Panna

Probudili jste se do svého šťastného dne! Úterý je vaše, užijte si jej naplno. S kolegy si v poslední době rozumíte čím dál lépe, jsou vaší oporou. Dnes se spolu navíc opravdu i báječně pobavíte! Vyslechněte si i jejich pracovní nápady, překvapí vás!

Váhy

Cítíte se neúnavní, aktivní, silní a plni energie! Konečně, hvězdy vás nechaly dlouho odpočívat. Nádavkem vám přidaly mazanou výřečnost. Ta vám výrazně pomáhá při posunu vpřed, ale může někdy také ublížit. To když rozjetí řeknete něco, co se nehodí.

Štír

Ve svých náladách se sami nevyznáte, jak se v nich mají vyznat kolegové? Dnes se dostavuje dokonce nechuť k myšlení a práci. Nemáte to lehké. Mars s Merkurem navíc svádějí k neklidu a nervozitě. Buďte obezřetní, ať neřeknete něco, co by vás mrzelo.

Střelec

Vše vám jde hezky od ruky a práci si užíváte. Jste velmi společenské bytosti. Merkur navíc působí, že se o své pocity a nápady potřebujete dělit s ostatními. Jste dokonce stimulováni pocity a myšlenkami jiných. Využijte ke komunikaci i sociální sítě.

Kozoroh

Inteligentní Merkur vám do konce týdne nabízí svou záštitu a tak neodmítejte! Pomůže vám zaměřit se více na různé dodělávky, práce vyžadující trpělivost a plánování projektů do budoucnosti. Povede se vám také při fyzických pracích.

Vodnář

Máte teď takové zvláštní mezidobí, kdy jde všechno samo bez velkých problémů, ale také bez nadšení. Využijte dnešní ospalý den k odpočinku. Zejména mentálnímu. V práci se snažte věnovat pouze takovým úkolům, které nevyžadují skoro žádné přemýšlení.

Ryby

Dnes si užívejte! Ještě do čtvrtka je éter nabitý vzájemnou přitažlivostí. Vaše touha je bouřlivá a stává se středobodem vašeho světa. Také manželské vztahy zaznamenávají svou mimořádnou éru. Porozumění, náklonnost a intimita prostě klapou, jak mají.