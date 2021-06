Horoskop na úterý 15. června: Dnešek se nese ve znamení odpuštění

Venuše v Raku se dnes rozhodla vám pomoci v milostných vztazích, proto se můžete těšit na smysluplné příležitosti, které vám přihraje. Dnešní den není vhodný na řešení jakýchkoliv problému, proto to raději odložte na jindy a věnujte se raději rodině.

Beran

V lásce se vám bude nebývale dařit. Ti zadaní utuží své společné vazby a budou si s partnerem blíže než kdy jindy. Ti nezadaní se mohou těšit na pozvání na schůzku od velmi přitažlivého protějšku. Užívat si můžete den plný harmonie a porozumění.

Býk

Rozhodnete se smazat všechny staré křivdy a odpustíte lidem, kteří vám v minulosti ublížili. Nepůjde však pouze o nějaký solidární krok, jen se nechcete vracet neustále k minulosti, která z vás vysává energii. Upřímným odpuštěním se vám značně uleví.

Blíženci

Dnes se rozhodně s ničím mazat nebudete. Budete si umět prosadit svou, a to ve všech ohledech. Víte přesně co chcete a umíte si za tím jít. Rozhodit by vás mohl snad jedině partner, který ví jak na vás. Ale ani tady se nedáte a směle ho odpálkujete.

Rak

Ve svých milostných touhách nemáte vůbec jasno, ale to není vaším stěžejním problémem. Daleko více vás trápí, že ani nemáte odvahu přiznat to svému protějšku. Buďte však spíše rádi, zítra už může být všechno jinak a vy byste vyřčených slov litovali.

Lev

Dnes se hvězdy rozhodly posílit vztahy s dětmi, proto pokud nějaké máte, rozhodně si na ně vyčleňte nějaký čas. Vztahy s dětmi budou přátelské a vzbudíte v nich důvěru, proto se vám rády budou svěřovat. Bezdětní se zamyslí nad založením vlastní rodiny.

Panna

V zaměstnání se budete vyhřívat na výslunní. Podaří se vám totiž uzavřít nové obchodní partnerství, ve které už ani nikdo nedoufal. V očích nadřízeného velmi stoupnete na ceně a bude vás všude dávat za svůj vzor. Není vyloučené, že se dočkáte i prémií.

Váhy

Venuše v Raku se dnes rozhodla vám pomoci v milostných vztazích, proto se můžete těšit na smysluplné příležitosti, které vám přihraje. Nespoléhejte však pouze na náhodu a mějte oči otevřené. Hlavní zásluhy totiž stejně zbudou jen na vás, tak se snažte.

Štír

Dnes pro vás nic nebude tak důležité, jako osobní pocit. Materiální statky vás zajímat nebudou, zvýšenou pozornost totiž věnujete těm duchovním. Začnete s duchovním rozjímáním, což pro vás bude přínosem hlavně v tom, že nahlédnete do svého nitra.

Střelec

Pokud jste se chystali řešit nějaké spory, zastavte se. Dnešní den doopravdy není vhodný na řešení jakýchkoliv problému, proto to raději odložte na jindy a věnujte se raději rodině, která už delší dobu vaši přítomnost postrádá, uděláte jí radost.

Kozoroh

Máte před sebou velmi náročný den. Ani si neumíte představit, kolikrát se ocitnete na rozcestí a budete se muset hned rozhodnout, jakou cestou se máte vydat. Budou pokoušeny vaše morální zásady, tak nechejte červíčka pochybností spát a držte se jich!

Vodnář

Dnes budete v pokušení věnovat se více duchovním nebo psychologickým disciplínám. Rádi budete analyzovat především své okolí a nové poznatky pro vás budou mít značnou váhu. Nezapomínejte ale taky na práci se svým vlastním nitrem. Ta je nejdůležitější.

Ryby

Když se tak ponuře rozhlédnete kolem sebe, budete nakonec ještě rádi za průměrné živobytí. Ačkoliv přežíváte od výplaty k výplatě, alespoň neotáčíte každou korunu jako lidé ve vašem okolí a občas si můžete dopřát i něco pro svou vlastní radost.