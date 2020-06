Horoskop na úterý 16. června: V práci i v lásce se vám bude dařit

Na poli lásky a vztahů to při úterku bude opravdu zajímavé. Mnohé osamělé jedince může nečekaně zasáhnout setkání se zajímavým cizincem. V práci máte našlápnuto k úspěchům, jen neusnout na vavřínech. Ženy ve znamení Raka, které neplánují založit rodinu, by měly být obzvlášť opatrné. Hvězdy varují před neplánovaným těhotenstvím.

Beran

Na lásku dnes nebudete mít příliš času. Důvodem bude práce, která vám v poslední době nedá spát. Povinnosti bohužel nepočkají a vy se proto musíte dočasně přizpůsobit zběsilému pracovnímu tempu. Naštěstí to váš protějšek pochopí a bude při vás stát.

Býk

Vaše kariéra začne mít vzestupnou tendenci. Konečně jste díky Marsu přišli na to, jak na sobě efektivně a bez větší námahy zapracovat. A píle brzy přinese první ovoce! Váš šéf si rychle všimne, že vaše schopnosti jsou výjimečné. A uvidíte, že to ocení!

Blíženci

Intuice vám ukáže další směr, kterým byste se ve svém životě měli ubírat. Tentokrát se bude jednat zejména o oblast partnerských vztahů. Vycítíte, že jistá cesta je vám mnohem blíž než ta, na které se nacházíte nyní. Proto se nebojte udělat změnu!

Rak

Ženy ve znamení Raka by si v tomto období měly dát pozor na nechtěné těhotenství. Mohlo by se totiž stát, že se dostanou do nepříjemných problémů. Pokud si tedy hodláte užívat, nezapomeňte se pojistit, a to raději hned několikrát. Vyplatí se to!

Lev

I malé pracovní překážky vám dnes budou připadat jako nepřekonatelné problémy. Váš pesimismus má své opodstatnění, přesto se snažte nepřenášet jej na své okolí. Každý má svých starostí dost a mohlo by se lehce stát, že dočasně přijdete o přátele.

Panna

Dnes se můžete těšit na velice pohodový a hlavně přínosný den. Protáhnete své tělo a uděláte tak něco nejen pro svou fyzickou kondici, ale také pro svoji psychiku. Uvidíte, že sport vám přinese pocit spokojenosti a štěstí, jaký jste dlouho nezažili.

Váhy

V pracovní oblasti dostanete příležitost ukázat, co ve vás je. A rozhodně ji nepromarníte! Když máte šanci, umíte ji využít na sto procent. Proto i dnes předvedete maximum svých schopností. Uvidíte, že vaši nadřízení váš potenciál odhalí a ocení!

Štír

Budete se snažit zaujmout jistou velmi atraktivní osobu opačného pohlaví. A půjde vám to bez větší námahy. Máte totiž šarm a sex-appeal, jaké vám mohou ostatní jen tiše závidět. Využijete je na sto procent. Jen si dejte pozor na to, k jakým záměrům.

Střelec

V práci si budete hrát na hrdinu. Dejte si však pozor na to, aby se z heroické pózy nestala role šaška. Vaši kolegové vás totiž mají přečtené a moc dobře vědí, jak je všechno doopravdy. Nezapomeňte proto na pokoru a jistou skromnost. Je to potřeba!

Kozoroh

Dobrá zpráva vám výrazně zpříjemní den. Uvědomíte si totiž, že všechny vaše starosti a splíny, kterými jste se v nedávné době zabývali, byly úplně zbytečné. Spadne vám tak obrovský kámen ze srdce a konečně si budete moci opravdu zhluboka oddechnout.

Vodnář

Začnete rozvíjet talent svých ratolestí. Naštěstí zjistíte, že vaši potomci mají spoustu nadání, a proto se s nimi pracuje jedna radost! Jen si dejte pozor, aby vaše snaha nepředčila jejich odhodlání. Rychle byste je totiž mohli svým tlakem otrávit!

Ryby

Dnes máte vlivem Venuše velkou šanci na osudovou lásku! Mohli byste opravdu najít protějšek, o kterém již dlouho sníte. Chce to jen oči na stopkách, a hlavně spoustu odhodlání! Stydlivost dnes rozhodně není na místě. Věřte, že iniciativa je na vás!