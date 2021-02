Horoskop na úterý 16. února: Dnes budete mít šťastný den!

Beran

Ze strany Venuše, rodičů, či jiných autorit, bude sílit tlak po sdělení vašich plánů do budoucna. Vy si zřejmě v duchu budete říkat, jak má člověk vědět, co očekává od budoucnosti, když neví ani to, co chce od přítomnosti. Pokuste se alespoň zasnít!

Býk

Na poli financí se vám daří. Nebudete sedět se založenýma rukama, ale vrhnete se do realizace dlouhodobých plánů. Mars ve vašem znamení vám nabídne skvělou příležitost k dobré investici, jen si ji musíte promyslet. Nechcete utratit úspory a zruinovat rodinu!

Blíženci

V zaměstnání máte rádi jasno a otevřenost a roztržité chování spolupracovníka vám proto neunikne. Budete se pídit po bližších informacích a nevyjdete z úžasu. Neváháte však ani minutu a přispěcháte s pomocnou rukou. Kolegy překvapíte svou férovostí.

Rak

Šéf se nechá slyšet, že vaše dílo má ještě do dokonalosti daleko. Vy jste sice v klidu, protože dokonalost je norma nebes, zatímco pouze touha po dokonalosti je norma člověka. Otázka ovšem je, zda je šéf naladěn podobně filozoficky jako vy sami.

ROČNÍ HOROSKOP NA MÍRU 2021!

Tento horoskop bude Váš věrný průvodce celým příštím rokem. Zajistěte si již dnes lepší budoucnost!

Individuální zpracování podle přesného data a hodiny narození! Cca 50 stran A4, kvalitní knižní vazba, krásné provedení.

Lev

Vaše stížnosti na nedostatek lukrativních nabídek a nudné povinnosti jsou dnes vyslyšeny. V práci dostanete od Saturnu prostor k tomu, aby se předvedli v nejlepším světle. Kolegové se těší na vaše faux-pas, ale vy jim vytřete zrak. Vytasíte své tajné zbraně!

Panna

Skoro byste si dnes chtěli gratulovat ke své asketičností, ale jistý červíček pochybností vám zkalí náladu, hlodajíc, že i když jsme schopni odolávat svým vášním, tak je to stejně jenom proto, že jsou slabé, nikoli proto, že my bychom byli silní.

Váhy

Rozhodnete se podvědomě jít proti pravdám předků. Neztotožňujete se s tím, že v přátelství, stejně jako v lásce, je člověk šťastnější tím, co neví, než tím, co ví. Pěkně si na určitou věc, kterou se zatím jenom domníváte, posvítíte plni odhodlání.

Štír

Vlivem Jupiteru ve Vodnáři se vám ve všem daří. V úterý máte nos na výhodné nabídky a díky tomu se nemusíte bát investovat peníze do věcí, po nichž už dlouho prahnete. Úspěchy způsobí, že se vás drží skvělá nálada a chcete se o svou radost dělit.

KOLÁČKY ŠTĚSTÍ

Oblíbené čínské koláčky v digitální podobě. Ochutnejte a nechce si říct nějaké moudro!

Střelec

Asi vás v druhé polovině dne rozčílí kdosi, zakládající si na své neomylnosti. Zkuste mu naznačit, že nikdo nikdy není neomylní. Otázka je, co pak naznačí on vám, ale zkuste to! Nepodřizujte se strachu a stůjte si za svou pravdomluvností.

Kozoroh

Tvrdě na sobě pracujete a daří se vám lehce plnit úkoly, se kterými se jiní trápí celé hodiny. V zaměstnání si vašich kvalit všimnou nadřízení a odměna na sebe nenechá dlouho čekat. Ne všem jsou ale vaše úspěchy po chuti a blízký přítel vám je závidí.

Vodnář

Kdosi vám dnes důkladně zamotá hlavu a nemusí jít ani o rébus extra složité povahy. Prostě vám to, co se dnes dozvíte, nedá jenom tak zapomenout a bude vás to nutit, abyste si dané informace zpracovali a zaujali k nim svoje odpovědné stanovisko.

Ryby

Rozchody nejsou nic příjemného, naštěstí se vás tato problematika přímo netýká. Dnes fungujete pouze jako zpovědní vrba a chápavé rameno na vyplakání pro svého kamaráda. Neváháte ani na okamžik a podpoříte člověka, jenž zažije milostné odmítnutí.