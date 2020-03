Horoskop na úterý 17. března: Ve vztahu k okolí budete trochu nejistí

Beran

Záležitosti, které na vás poslední dobou padají, se dnes zdají být vcelku pod kontrolou. Oddechněte si a na chvíli se jim přestaňte věnovat. Zajděte třeba s přáteli na skleničku, nebo si doma pusťte nějaký pěkný film, bude vám pak určitě lépe.

Býk

Zvláště ve vztazích si nejste jisti svou pozicí. Vaše obavy ale nejsou opodstatněné. Buďte v klidu, nejste v žádném ohrožení. Nepanikařte, a pokud vám to pomůže, promluvte o tom s někým, kdo je vám blízký. Někdy stačí některé věci jen nahlas pojmenovat.

Blíženci

Po probuzení si dejte sprchu a smyjte ze sebe všechno, co se vám včera nepodařilo. Dnes můžete začít s čistým štítem a zapomenout na všechny negativní pocity. Zaměřte se jen na ty pozitivní, a pak se celý den v pozitivním duchu i ponese. Věřte si.

Rak

Patříte k těm typům, pro které je rodina důležitější, než cokoli jiného. Nezapomínejte ale ani na činnosti, které s rodinou nesouvisí. Čtěte, plavte, běhejte nebo se na chvíli jděte jen projít a přemýšlejte o všech vašich plánech do budoucna.

Lev

Vaše lví síla se dnes projeví naplno, zvláště co se týká větších rozhodnutí a jiných důležitých záležitostí. Projeví se to jak ve vašem osobním životě, tak i po pracovní stránce. Díky tomu se vám bude skvěle dařit, ale nejednejte příliš zbrkle.

Panna

Vaše osobnost se dnes plně projeví a lidé k vám budou výjimečně shovívaví. Nejste ale z těch, kteří by toho využívali. Nechte se od druhých hýčkat, zasloužíte si to. Kupte si třeba něco pěkného na sebe a vyrazte do společnosti, jen vám to prospěje.

Váhy

Je dobré si pro dnešek zopakovat, čeho všeho jste poslední dobou dosáhli. A že toho není vůbec málo! Držte se toho a pokračujte. Jistě to přinese ovoce. Vaše úspěchy vás budou nejen posouvat stále dál, ale pomohou vám také překonat menší neúspěchy.

Štír

Vaše velmi intenzivní prožívání věcí je někdy trochu na obtíž jak vám, tak vašemu okolí. Zkuste malinko ubrat a ponořit se do činností, při kterých se trochu více zklidníte a odvedete pozornost od vašich emocí. Pomůže vám to lépe zvládnout vaše pocity.

Střelec

Někdy je nutné překonat to, co vás příliš nebaví, buďte více trpěliví a neutíkejte od problémů - řešte je. Nikdo jiný je za vás řešit nebude, jen se odsunou. A vy umíte mířit přesně doprostřed terče. Využijte toho a nebojte se. Vedle se netrefíte.

Kozoroh

Příliš se zabýváte osudy druhých lidí, dejte si od jejich příběhů trochu odstup - nejsou vaše. Vydechněte a více se ponořte sami do sebe, přemýšlejte o tom, jaký příběh vytváříte vy a jak se dobrat kýženého štěstí. Jistě přijdete na to, jak toho docílit.

Vodnář

Obavy z toho, že nestihnete vše, co jste si naplánovali, nejsou opodstatněné. Je jisté, že všechno zvládnete více než dobře, a pokud nebudete stíhat, doděláte to zítra. Nic vám neuteče. Kupte si něco, co vám udělá radost a neberte všechno tak vážně.

Ryby

Po ránu se dobře nasnídejte, ať nemáte hlad a nehladovte ani přes den, ať nejste na ostatní protivní. Váš den už pak nemůže nic narušit. Odložte všechny problémy a nedořešené věci a vraťte se k nim jindy. V dnešním dni prostě můžete jen zářit.