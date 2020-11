Horoskop na úterý 17. listopadu: Zakažte si hádky a užijte si den!

Beran

Budete mít co dělat, abyste o volnu stihli všechno, co jste si vytyčili. Nicméně večer vás ovládne příjemná spokojenost, že jste udělali všechno, co bylo ve vašich silách a nyní se můžete také zasloužile natáhnout a odpočívat. Ideálně pak ve dvou samozřejmě.

Býk

Problematické období se vlivem Venuše pomalu blíží ke konci, a co nevidět si budete moci vydechnout. Nejradši byste vyvěsili prapory, protože stále tytéž povinnosti vás už vyčerpávaly. Těšte se, že máte konečně spokojené vyhlídky, zbyde vám čas na koníčky.

Blíženci

Některé záležitosti vám o dnešním volnu dělají trochu vrásky na čele, protože byste rádi měli všechno dokonalé a jakmile to nejde, začnete být nervózní. Zkuste to s relaxačními praktikami a v některé z nich se vám podaří najít a přinést si do života klid.

Rak

Podle některých byste měli více zabrat, takže není divu, že je pár věcí, co vás zcela rozčilují, a ještě více těch, co vás doslova ničí. Zkuste upustit páru na procházce, počasí je k tomu ideálně ladící s vaší náladou. Hádky si ale radši zakažte.

TAROT FINANCÍ

Personalizovaný výklad kartářkou! Sami si vytáhněte karty! Tarot vám řekne vše o vaši finanční situaci!

Lev

Někteří lidé, s nimiž jste si nesedli, odcházejí z vašeho dohledu a vy si nyní můžete více vydechnout. Bohužel zatím před sebou spíše stále vidíte kopec práce a náročnou dřinu, kterou za vás nikdo neudělá. A vy nemáte ani čas se pořádně rozhlédnout.

Panna

Špatné postavení planet způsobí, že lidé budou vytrvale zkoušet vaši trpělivost, zatímco jiní, již pátrají po někom jiném, kdo jim pomůže se stávajícími potíži. Vy máte teď jiné starosti, protože na čísi přístup nemáte nervy a hrozí, že bouchnete doslova jako papiňák.

Váhy

Dostanete skvělý nápad, jak z jisté patové situace ven. Vaši blízcí váš invenční přístup ocení a budou vás podporovat. V osobním životě si obecně nemáte na co stěžovat a na poli milostném budete hotoví klikaři. Tak si to užívejte, zasloužíte si to!

Štír

Ačkoliv vám všichni opakují, že už jste na některé věci velcí, vy byste si stejně ještě dopřáli pár zázraků, na které jste věřili v dětství. Máte rádi ideály a umíte si vytvořit vlastní oázou klidu, kde rádi odpočíváte a lákáte blízké k meditacím.

TÝDENNÍ ČÍNSKÉ HOROSKOPY!

Podívejte se, co vám na tento týden předpovídají východní horoskopy!

Střelec

Nemusíte smutnit, pokud se vám zatím v některých oblastech nedaří tak, jak byste chtěli. Mocný Jupiter ve znamení Kozoroha vám mimořádně přeje i o dnešním svátku, aniž byste museli tvrdě makat. Soustřeďte se na to, co chcete vylepšit a ono to půjde.

Kozoroh

Nesnažíte se jako někteří nalapat co nejvíce zakázek, které pak odevzdáváte nejisté kvalitě. Mnohem raději oslníte svou pečlivou prací, na kterou si dopřejte dost času. Budete tak ale muset přibrat něco z jiného oboru, abyste měli dostatek financí.

Vodnář

Pokud máte pocit, že z vašeho vztahu kvapem mizí blízkost, pak zřejmě správně. Ale ještě se s tím dá něco dělat, především potřebujete cítit, že se máte rádi. Neváháte kolem sebe pohodu šířit jako aromalampa a pro jednou přestat řešit různé otazníky.

Ryby

Cosi nepříjemného už pomalu končí a vy máte o svých blahých i neblahých plánech, které vás čekají přehled. Držte se toho, co vás činí šťastné, a to ostatní v protikladu naopak vytěsňujte. Z neblahých plánů, pak zbydou jen blahé, což je ideální.